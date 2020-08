Tremors 7: primo trailer e nuova sinossi ufficiale

Di Pietro Ferraro giovedì 27 agosto 2020

"Tremors: Shrieker Island" ha un trailer e una data di uscita ufficiale.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un primo trailer e una nuova sinossi ufficiale di Tremors: Shrieker Island, settimo film del franchise con mostri che ha debuttato negli anni novanta. Questo nuovo capitolo vede il ritorno di di Michael Gross nei panni di Burt Gummer che stavolta si ritroverà alle prese con Graboid e Shrieker geneticamente modificati per diventare prede per battute di caccia.

Brian Brightly ha scritto la sceneggiatura di "Tremors: Shrieker Island" con Don Michael Paul che torna alla regia. In precedenza Paul ha diretto Tremors 5: Bloodlines e Tremors: A Cold Day in Hell.

La trama ufficiale:

Quando un gruppo di ricchi cacciatori di trofei modifica geneticamente le uova di Graboid per creare la migliore esperienza di caccia, non passa molto tempo prima che la loro preda sfugga ai confini della loro piccola isola e inizi a terrorizzare gli abitanti di una vicina struttura di ricerca dell'isola. Il capo della struttura di ricerca e il suo secondo in comando Jimmy individuano l'unico uomo esperto nell'uccisione di Graboid: l'unico e ora riluttante, Burt Gummer. Una volta a bordo, Burt guida il gruppo in una guerra a tutto campo contro i Graboid più grandi, più veloci e terribilmente intelligenti e gli Shrieker che si moltiplicano rapidamente!

Il cast include anche Richard Brake, Jon Heder, Caroline Langrishe, Jackie Cruz, Cassie Clare, Sahajak Boonthanakit, Matthew Douglas, Randy Kalsi, Bear Williams, David Assavanon, Boonma Lamphon, Aukrawut Rojaunawat, Owen Macrae, Iris Park e Mikey Black.

Il titolo "Shrieker" è un riferimento alle creature "partorite" dal Graboid, versioni mignon ed ermafrodite del famigerato vermone sotterraneo, sono munite di un paio di zampe e di una voracità letale. Gli Shrieker sono apparsi per la prima volta in Tremors 2: Aftershocks, dove erano i principali antagonisti e anche in Tremors 3 - Ritorno a Perfection e in diversi episodi della serie tv.

Il franchise di "Tremors" ha preso il via nel 1990 con l'originale diretto dal regista Ron Underwood (4 fantasmi per un sogno, Scappo dalla città - La vita, l'amore e le vacche) e interpretato da Kevin Bacon e Fred Ward. Di quel primo film sono stati realizzati diversi sequel: Tremors 2: Aftershocks (1996), Tremors 3 - Ritorno a Perfection (2001), Tremors 4 - Agli inizi della leggenda (2004), Tremors 5: Bloodlines (2015) e Tremors: A Cold Day in Hell (2018) a cui si aggiungono una serie tv del 2003 prodotta da SyFy e cancellata dopo una sola stagione e il tentativo fallito di riportare Kevin Bacon al franchise con un revival televisivo.

Universal Home Entertainment ha fissato la data di uscita americana in DVD e Blu-ray di "Tremors: Shrieker Island" al 20 ottobre.

Fonte: Joblo.com