Ammonite: trailer e poster del film con Kate Winslet e Saoirse Ronan

Di Pietro Ferraro giovedì 27 agosto 2020

Due donne e un'appassionata storia d'amore nell'Inghilterra del 1840.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer di Ammonite, un dramma romantico in costume che vede Kate Winslet e Saoirse Ronan nei panni di due donne coinvolte in un'appassionata storia d'amore che cambierà per sempre la vita di entrambe.

La trama ufficiale:

Nell'Inghilterra del 1840, l'acclamata ma trascurata cacciatrice di fossili Mary Anning (Kate Winslet) e una giovane donna (Saoirse Ronan) inviata in convalescenza in riva al mare sviluppano un'intensa relazione, che altera per sempre le loro vite.

Il cast è completato da Sarah White, Liam Thomas, Sam Parks, Gemma Jones, Fiona Shaw, Claire Rushbrook, Alec Secareanu, James McArdle, Nick Pearse, Victoria Elliott, Beatrice Curnew, Susie Baxter e Gethin Alderman.

Il film preferito di Saoirse Ronan da piccola era Titanic, quindi l'attrice è stata felicissima non solo di recitare in un film con Kate Winslet, ma anche di interpretare la sua amante. Ha detto a Kate durante le riprese: "Chi avrebbe mai pensato, quando avevo otto anni, che un giorno avrei baciato Rose!".

Francis Lee dirige "Ammonite" da una sua sceneggiatura. Lee è al suo secondo lungometraggio dopo il dramma d'esordio La terra di Dio del 2017 in cui il regista raccontava l'appassionata relazione tra un agricoltore e un migrante nello Yorkshire.

"Ammonite" prodotto da Iain Canning, Emile Sherman, Fodhla Cronin O'Reilly in origine doveva essere proiettato in anteprima al Festival di Cannes quest'anno, ma verrà invece presentato in anteprima al Festival di Toronto in autunno e uscirà in sale selezionate degli Stati Uniti il 13 novembre.

Fonte: Collider