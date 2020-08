Intersect: trailer e poster dell'horror sci-fi ispirato a Lovecraft

Di Pietro Ferraro giovedì 27 agosto 2020

Orrori lovecraftiani e l'iconica Miskatonic University nel nuovo horror fantascientifico di Gus Holwerda.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer di Intersect, un suggestivo horror fantascientifico ambientato nientemeno che all'iconica Miskatonic University di lovecraftiana memoria e con alcuni elementi che faranno la gioia degli amanti del genere, vedi macchine del tempo, portali interdimensionali, creature tentacolari in agguato nell'oscurità e tutto il repertorio che ha fatto dello scrittore di Providence uno dei massimi rappresentanti della letteratura horror di sempre.

La trama ufficiale:

Intersect ispirato agli orrori cosmici e agli innominabili miti delle opere di H.P. Lovecraft segue un gruppo di giovani scienziati della Miskatonic University mentre inventano una macchina del tempo, solo per scoprire che vengono manipolati da forze misteriose e invisibili da un'altra dimensione. Sono ancora artefici del proprio destino? O pedine in un gioco il cui esito influenzerà tutta l'umanità?

Il cast del film include James Morrison (24, Twin Peaks), Jason Spisak (The Vampire Diaries), Abe Ruthless , Leeann Dearing, Jose Rosete, Dartagnan Driscoll, Kelcey Bligh, Ryan Adelson, Jacob Lacy, Michaela Dean, Frank Aaron e Garrett Boyd. Nel cast anche il famoso biologo evoluzionista e iconoclasta Richard Dawkins (autore di "L'illusione di Dio") come voce dell'intelligenza artificiale "Q42" della macchina del tempo .

Il film è scritto e diretto Gus Holwerda al suo primo lungometraggio di fiction dopo aver esordito con il documentario The Unbelievers del 2013, in cui il regista seguiva i rinomati scienziati Richard Dawkins e Lawrence Krauss in giro per il mondo per parlare pubblicamente dell'importanza della scienza e della ragione nel mondo moderno.

"Intersect" è solo l'ultimo di una serie di film e serie tv ispirati all'immarcescibile immaginario lovecraftiano, i più recenti sono il notevole Color Out of Space con Nicolas Cage e la sorprendente serie tv Lovecraft Territory di HBO.

Intersect debutterà negli Stati Uniti in formato VOD il 15 settembre 2020.