Venezia 2020, Non ci sarà mai più la neve: trailer del film polacco di Malgorzata Szumowska

Di Pietro Ferraro giovedì 27 agosto 2020

Il nuovo film dell'acclamata regista polacca Malgorzata Szumowskao debutta al Festival di Venezia 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un teaser trailer di Non ci sarà mai più la neve, film polacco che sarà presentato in anteprima all'imminente Festival del cinema di Venezia (2-12 settembre). Si tratta dell'ultimo film dell'acclamata regista polacca Malgorzata Szumowskao, Orso d'argento per la miglior regia al Festival di Berlino 2015 per il film Ciało e più recentemente Orso d'argento, gran premio della giuria al Festival di Berlino 2018 per Un'altra vita - Mug (Twarz). La trama segue un migrante ucraino che lavora come massaggiatore in Polonia che diventa una figura simile ad un guru nel quartiere residenziale in cui vivono i suoi clienti.

La trama ufficiale:





In una grigia mattina nebbiosa in una grande città dell'Europa orientale, appare una persona misteriosa: un uomo che trasporta un lettino. Il visitatore utilizza tecniche magiche e ipnotiche per ottenere un permesso di soggiorno e inizia a lavorare come massaggiatore in un complesso residenziale suburbano. La blanda comunità recintata, costruita per i ricchi nel mezzo di quello che era un campo di cavoli, è isolata dal mondo "peggiore" che la circonda.

Il film è interpretato da Alec Utgoff con Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Andrzej Chyra, Lukasz Simlat, Krzysztof Czeczot e Jaroslaw Milner.

Malgorzata Szumowskao ha co-diretto il film con il direttore della fotografia Michal Englert da una sua sceneggiatura scritta con Englert. Dopo l'anteprima al Festival del Cinema di Venezia, il film debutterà in Polonia il 16 ottobre.