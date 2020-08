La babysitter: Killer Queen - trailer italiano del sequel horror di Netflix

Di Pietro Ferraro venerdì 28 agosto 2020

Il 10 settembre arriva su Netflix in esclusiva il sequel della commedia horror "La Babysitter".

Netflix ha reso disponibile un trailer italiano ufficiale del film horror The Babysitter: Killer Queen, sequel della commedia horror del 2017 La Babysitter diretta da McG.

Il sequel è ambientato due anni dopo gli eventi del film originale, ritroviamo Cole che dopo aver sconfitto il culto satanico guidato dalla sua babysitter Bee, sta cercando di dimenticare il suo passato e concentrarsi sulla sopravvivenza al liceo. Ma quando i vecchi nemici torneranno inaspettatamente, Cole dovrà ancora una volta superare in astuzia le forze del male.

La trama ufficiale:

Due anni dopo aver sconfitto un culto satanico guidato dalla sua babysitter Bee, Cole continua a essere perseguitato dagli orribili eventi di quella notte. Tutti nella sua vita pensano che abbia perso la testa da quando Bee e tutti i suoi amici sono scomparsi, rendendo la storia di Cole difficile da credere. È ancora irrimediabilmente innamorato della sua migliore amica e vicina di casa Melanie - l'unica che crede alla sua storia - che lo convince a dimenticare il passato e venire a una festa organizzata in un lago vicino. Ma quando i vecchi nemici torneranno inaspettatamente, Cole dovrà ancora una volta superare in astuzia le forze del male e sopravvivere alla notte.

Judah Lewis protagonista dell'originale ritorna per il sequel con un cast che include anche Emily Alyn Lind, Jenna Ortega, Robbie Amell, Andrew Bachelor, Hana Mae Lee, Bella Thorne, Ken Marino, Leslie Bibb, Chris Wylde, Carl McDowell, Maximilian Acevedo, Juliocesar Chavez, Jennifer Foster e Helen Hong.

McG, regista dei film Charlie's Angels, Charlie's Angels più che mai, Terminator Salvation e il recente Rim of the World di Netflix, dirige da una sua sceneggiatura scritta con Dan Lagana, Brad Morris e Jimmy Warden, basata sui personaggi creati da Brian Duffield. Prodotto da McG, Mary Viola e Zack Schiller, "La Babysitter: Killer Queen" arriva su Netflix in esclusiva il 10 settembre.