Come Play: trailer del film horror basato sul corto "Larry"

Di Pietro Ferraro venerdì 28 agosto 2020

Un mostro che si muove utilizzando i moderni dispositivi mobili perseguita un ragazzino autistico.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Focus Features ha reso disponibile un primo trailer di Come Play, un film horror del regista Jacob Chase che adatta per il grande schermo un suo cortometraggio dal titolo Larry. La trama racconta la storia di un mostro, il Larry del titolo, che si manifesta attraverso smartphone e dispositivi mobili.

La trama ufficiale:

Oliver (Azhy Robertson) è un giovane ragazzo autistico solitario che si sente diverso da tutti gli altri. Alla disperata ricerca di un amico, cerca conforto e rifugio nei suo sempre presenti telefono cellulare e tablet. Quando una misteriosa creatura usa i dispositivi di Oliver contro di lui per irrompere nel nostro mondo, i genitori di Oliver (Gillian Jacobs e John Gallagher Jr.) devono combattere per salvare il loro figlio dal mostro oltre lo schermo.

Oltre al giovane attore Azhy Robertson, visto di recente in Storia di un matrimonio, nei panni di Oliver e John Gallagher Jr. (Westworld) e Gillian Jacobs (Comunity) in quelli dei suoi genitori, il cast include anche Winslow Fegley, Jayden Marine, Rachel Wilson, Alana-Ashley Marques, Dalmar Abuzeid, Gavin MacIver-Wright, Ish Morris, Kate Fenton e Ana Araujo.

Jacob Chase è al suo secondo lungometraggio dopo l'esordio con la commedia romantica The Four-Faced Liar del 2010. Prodotto da Alex Heineman e Andrew Rona; realizzato da The Picture Company per Amblin Partners, "Come Play" arriva nei cinema americani il 31 ottobre.