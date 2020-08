Raya and The Last Dragon: immagine ufficiale e Kelly Marie Tran nuova protagonista

Di Pietro Ferraro venerdì 28 agosto 2020

Il nuobo fantasy d'animazione "Raya and The Last Dragon" di Disney arriva nei cinema il 12 marzo 2021.

Cambio in corsa per la protagonista del fantasy d'animazione Raya and the Last Dragon di Disney, fuori Cassandra Steele dentro la Kelly Marie Tran dei nuovi film di Star Wars; Tran presterà al voce alla guerriera Raya mentre all'attrice e comica Awkwafina è stato affidato il ruolo di Sisu, un drago che in qualche modo è finito in un corpo umano e ha bisogno dell'aiuto di Raya per tornare alla sua forma originaria.

Insieme alla notizia di casting è disponibile anche una nuova immagine ufficiale, pubblicata in esclusiva da Entertainment Weekly, che trovate a seguire e che ritrae Raya armata di spada e la sua fidata spalla Tuk Tuk descritto da Hall come mezzo orso e mezzo armadillo.





La trama segue Raya che deve affrontare una forza malvagia nel regno, rappresentata dal cattivo Druun, mentre è in cerca dell'ultimo drago che la dovrà aiutare a salvare la loro terra. Adele Lim di Crazy Rich Asians ha scritto la sceneggiatura, Paul Briggs (Big Hero 6) dirige e Dean Wellins e Osnat Shurer sono a bordo come produttori. L'uscita di "Raya and the Last Dragon" è fissata al 12 marzo 2021.