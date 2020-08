Giffoni 2020, Sul Più Bello: nuovo trailer del film di Alice Filippi

Di Pietro Ferraro venerdì 28 agosto 2020

L'opera prima di Alice Filippi arriva nei cinema il 22 ottobre con Eagle Pictures.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Svelato in anteprima nel corso della cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival il trailer di Sul Più Bello, il teen dramedy opera prima di Alice Filippi prodotto da Eagle Pictures e in uscita nelle sale il 22 ottobre.

La trama ufficiale:

Sul più bello è la storia della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi), tanto simpatica quanto bruttina, che dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto. Carattere travolgente ha fretta di fare tutto e subito. A 19 anni come ogni ragazza della sua età sogna il grande amore ma lei non è una che si accontenta e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire "ti amo" da un ragazzo bello... il più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Ma mentre i fedeli amici si preparano a gestire l'ennesima delusione, stavolta le cose andranno in maniera diversa. Una volta sconfitta la rivale in amore Beatrice (Eleonora Gaggero) e ottenuto l’amore di Arturo, Marta dovrà affrontare la sfida più dura: raccontargli che il tempo non è a loro favore.

Eleonora Gaggero, che nel film veste i nei panni della rivale della protagonista e conta all'attivo tre libri (“Se è conte, sempre”, “L’ultimo respiro”, “Dimmi che ci credi anche tu”) è anche autrice del libro ispirato al film scritto da Roberto Proia (Come non detto) con Michela Straniero, da un soggetto di Proia.