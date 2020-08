Stasera in tv: "A-X-L: Un'amicizia extraordinaria" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 29 agosto 2020

Italia Uno stasera propone "A-X-L - Un'amicizia extraordinaria", film di fantascienza del 2018 diretto da Oliver Daly e interpretato da Alex Neustaedter, Becky G, Alex MacNicoll e Thomas Jane.

Cast e personaggi

Alex Neustaedter: Miles Hill

Becky G: Sara Reyes

Alex MacNicoll: Sam Fontaine

Dominic Rains: Andric

Lou Taylor Pucci: Randall

Thomas Jane: Chuck Hill

Ted McGinley: George Fontaine

Doppiatori italiani

Alex Polidori: Miles Hill

Lucrezia Marricchi: Sara Reyes

Manuel Meli: Sam Fontaine

Guido Di Naccio: Andric

Enrico Di Troia: Chuck Hill

Saverio Indrio: George Fontaine





La trama

Sullo sfondo dei classici film per famiglie degli anni '80 come "Corto Circuito" e "Navigator", "A-X-L" è una nuova avventura su uno sfortunato biker adolescente Miles (Alex Neustaedter), che si imbatte in un avanzato cane-robot militare, chiamato A-X-L. Dotato di intelligenza artificiale di nuova generazione ma con il cuore di un cane, A-X-L forma un legame emotivo con Miles, con grande dispiacere degli scienziati militari senza scrupoli che hanno creato A-X-L e farebbero qualsiasi cosa per recuperarlo. Sapendo cosa è in gioco se A-X-L venisse catturato, Miles si allea con la sua "cotta", la sveglia e intraprendente Sara (Becky G), per proteggere il suo nuovo migliore amico in un'avventura epica per tutta la famiglia.





Curiosità



Il film segna l'esordio alla regia di Oliver Daly che ha ampliato un suo cortometraggio dal titolo "Miles". Il cortometraggio è stato finanziato tramite una campagna Kickstarter iniziata nel 2014. La produzione del lungometraggio è iniziata nel 2015 con David S. Goyer che ha aderito al progetto come produttore attraverso la sua "Phantom Four" accanto a Kevin Turen. "Lakeshore Entertainment" si è unita alla "Phantom Four" per produrre il film, che ha iniziato le riprese nel 2016. "Global Road Entertainment" (precedentemente Open Road) si è unita a "Lakeshore Entertainment" per co-produrre e co-finanziare il progetto.



Il film vede protagonisti Alex Neustaedter lanciato dalla serie tv fantascientifica Colony, l'attrice e cantante Becky G. vista nei panni di "Yellow Ranger" nel reboot Power Rangers e il veterano Thomas Jane (The Punisher, The Mist, The Predator).



Miles rivela a Sara che sua madre è morta. Anche se non dice come è morta, indossa il simpbolo di un nastro rosa durante la gara di apertura, il che implica che la morte della madre era dovuta ad un cancro al seno.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Ian Hultquist (Assassination Nation, Serpente a sonagli, Animals, Memoria).

La colonna sonora include i brani: "This Is All There Is" di Big Jaw, "Run Up" di Gupp, "Bang" di Stanton Warriors & Jay Robinson feat. Them&Us, "Garden (Dan Lissvik Remix)" di Gundelach, "The Up and Down" di Hykuu feat. Olivia Reid, "Ghost" di Jameston Thieves, "The Compromise: Prologue to Dreams" di Paul Payabyab-Cruz, "Flocking" di Ty Frankel, "She Got Swag" di Chops feat. Kevin Weaver, "Whisperi'lllistentohearit" di Spoon, "Time Out" di Mars Today, "Dancing in the Moonlight" di King Harvest, "Revolution" di Chops feat. Kiwi, Ruby Ibarra, Ann One & DJ Neil Armstrong, "No Way Back (DOA Mix)" di Robert Khurana, "California Girls (NoMBe vs. Sonny Alven)" di NoMBe & Sonny Alven.



