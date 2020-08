La casa dei fantasmi: nuovo film in sviluppo basato sull'attrazione di Disney World

Di Pietro Ferraro sabato 29 agosto 2020

Disney sta sviluppando un nuovo film basato sull'attrazione "La casa dei fantasmi".

La Disney sta sviluppando un nuovo film basato su The Haunted Mansion, la popolare attrazione di Disney World. Il sito THR riporta che per la sceneggiatura è stata reclutata Katie Dippold (Corpi da reato, Ghostbusters) mentre Dan Lin produrrà tramite la sua società Rideback insieme a Jonathan Eirich, il duo ha prodotto per Disney il recente remake live-action Aladdin.

"The Haunted Mansion" ha debuttato nel 1969 ed è stata un successo immediato. La premessa vede gli ospiti del parco a tema entrare in un maniero spettrale e inquietante che ha una vasta gamma di spaventi soprannaturali. L'attrazione situata presso Disneyland Park (Disneyland Resort), Magic Kingdom e Tokyo Disneyland utilizza una gamma di tecnologie, dagli effetti teatrali vecchio stile ai moderni effetti speciali con spettri audio-animatronici. "The Haunted Masion" ha ispirato due attrazioni a tema simili, Phantom Manor e Mystic Manor, situate presso Disneyland Paris e Hong Kong Disneyland.

Nel 2003 alla stregua di Pirati dei Caraibi, "The Haunted Mansion" è diventato un film live-action con Eddie Murphy che ha incassato 182 milioni di dollari in tutto il mondo, ma non ha avuto il medesimo riscontro della saga con Jack Sparrow. Nel frattempo Disney ha respinto una versione secondo lo studio un po' troppo horror sviluppata da Guillermo del Toro e che avrebbe visto protagonista Ryan Gosling.

Oltre a La casa dei fantasmi e "Pirati dei Caraibi", l'anno prossimo arriverà nei cinema Jungle Cruise, altro adattamento di una popolare attrazione Disney con protagonisti Dwayne Johnson e Emily Blunt.