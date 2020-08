Disney acquista un'avventura fantasy ambientata nel mondo dei film

Di Pietro Ferraro sabato 29 agosto 2020

Disney produrrà un misterioso film simile a "Ready Player One" scritto dallo sceneggiatore di "LEGO Batman - Il film".

Disney ha vinto un battaglia di offerte per aggiudicarsi un trattamento di John Whittington, lo sceneggiatore di Lego Ninjago: Il film, LEGO Batman - Il film e della commedia romantica Se ci conoscessimo oggi di Netflix.

THR riporta che il trattamento è un'avventura fantastica di ampio respiro ambientata nel mondo dei film nello stile del Ready Player One di Steven Spielberg e destinata ad un'uscita nelle sale.

Il progetto sarà prodotto da John Davis (Dolemite is My Name, Game Night) con John Fox suo partner della Davis Entertainment; Fox ha recentemente lavorato all'adattamento cinematografico del Jungle Cruise di Disney.

La Disney non è nota per investire in trattamenti originali, negli ultimi dieci anni lo studio ha sfruttato IP provenienti dalle sue receneti acquisizioni, Marvel Studios e Star Wars, e nel rifare con grande successo e in formato live-action i suoi amati classici animati come La Bella e la Bestia, Aladdin, Il re leone e Maleficent. Disney sembra aver colto l'occasione di investire in questo progetto originale in quanto potrebbe consentire allo studio di pescare nel suo ampio catalogo di film e magari sfruttare e rilanciare IP al momento poco fruttuosi a livello economico.