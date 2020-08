Dune di Denis Villenueve: nuove cover di Empire ritraggono il cast e i vermi delle sabbie

Di Pietro Ferraro sabato 29 agosto 2020

Il nuovo adattamento del classico "Dune" di Frank Herbert arriva nei cinema il 18 dicembre 2020.

Disponibili tre cover che Empire Magazine ha dedicato all'atteso nuovo Dune di Denis Villeneuve. La prima copertina ritrae i membri della Casa Atreides, Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Oscar Isaac nei panni di suo padre il Duca Leto, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica e Josh Brolin nel ruolo del maestro di spada Gurney Halleck.

La seconda copertina ritrae i Fremen, nomadi interstellari considerati tra i migliori combattenti dell'universo, con Javier Bardem come il leader della tribù Stilgar, Zendaya come Chani, Sharon Duncan-Brewster come sua madre Liet-Kynes e Jason Momoa come il maestro di spada Duncan Idaho.

La terza e ultima copertina offre un primo sguardo ai Vermi delle sabbie il cui design ha richiesto un anno di lavoro al regista Denis Villenueve.

Abbiamo parlato di ogni piccolo dettaglio che avrebbe reso possibile una tale bestia, dalla consistenza della pelle, al modo in cui la bocca si apre, al sistema per mangiare il suo cibo nella sabbia. È occorso un anno di lavoro per progettare e trovare la forma perfetta che sembrasse abbastanza preistorica.

Il cast del film include anche Stellan Skarsgard nel ruolo del barone Harkonnen, Charlotte Rampling nel ruolo della reverenda madre Mohiam, David Dastmcalchian nel ruolo di Piter De Vries, Chang Chen nel ruolo del dottor Yueh e Dave Bautista nel ruolo del nipote del barone Rabban.

La trama ufficiale del film:





Un viaggio eroico mitico ed emotivamente intenso, "Dune" racconta la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e dotato nato con un grande destino oltre la sua comprensione, che deve viaggiare sul pianeta più pericoloso dell'universo per garantire il futuro della sua famiglia e della sua gente. Man mano che le forze malvagie esplodono in conflitto sull'esclusiva fornitura del pianeta della risorsa più preziosa esistente - una merce in grado di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - sopravvivranno solo coloro capaci di vincere la propria paura.

"Dune" è attualmente previsto per le sale cinematografiche americani il 18 dicembre con un primo trailer che dovrebbe arrivare il 9 settembre.