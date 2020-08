Richard Gere, Blake Lively e Diane Keaton nella commedia romantica The Making Of

Di Pietro Ferraro sabato 29 agosto 2020

Ed Zwick e Marshall Herskovitz produrranno e scriveranno una nuova commedia romantica.

Richard Gere, Blake Lively, Diane Keaton e Lin-Manuel Miranda hanno firmato per recitare in The Making Of, in una nuova commedia romantica dai produttori Ed Zwick (Glory, Traffic, L'ultimo Samurai) e Marshall Herskovitz (L'ultimo Samurai, Traffic, American Assassin) di Bedford Falls Company che stanno anche scrivendo la sceneggiatura.

Il sito Variety riporta che la storia ruota attorno a "una coppia di registi sposati (interpretati da Gere e Keaton) che cercano attori (interpretati da Lively e Miranda) per interpretare le versioni più giovani di se stessi - mentre il loro matrimonio va in pezzi".

Una sinossi ufficiale del film via Deadline:





La commedia romantica ruota attorno a due coppie: i registi sposati da tempo (Gere e Keaton) che hanno scelto attori ipermotivi (Blake Lively e Lin-Manuel Miranda) per ritrarre le loro versioni più giovani nella storia del loro grande amore. Sfortunatamente, quando iniziano le riprese, il loro favoloso matrimonio si sta sciogliendo. I realizzatori vogliono fare un successo; gli attori vogliono raccontare la vera storia. Di chi è la versione vera? E come fanno a distinguere tra amore vero e amore cinematografico quando le loro vite e il loro lavoro si intrecciano irrimediabilmente?

Le riprese del film sono previste per la primavera del prossimo anno, mentre le vendite del film saranno gestite da Endeavor Content che farà tappa al prossimo Festival di Toronto, la cui 45a edizione aprirà i battenti il prossimo 10 settembre con un misto di eventi fisici e proiezioni virtuali e mostrerà molti film in drive-in come un modo per rispondere alle restrizioni imposte dalla pandemia di COVID-19.