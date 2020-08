Infidel: trailer e poster del thriller con Jim Caviezel

Di Pietro Ferraro sabato 29 agosto 2020

Un thriller sul regime iraniano dal regista di "The Young Messiah" e "The Stoning of Soraya M.".

Disponibili un trailer ufficiale e una locandina di Infidel, un thriller ispirato ad eventi reali che racconta di uomo americano che finisce nelle prigioni iraniane accusato di spionaggio.

La trama ufficiale:

Ambientato in Medio Oriente, "Infidel" segue le vicende di uno schietto giornalista americano (Jim Caviezel) rapito dal regime iraniano mentre partecipa ad una conferenza al Cairo, in Egitto, e si ritrova incarcerato nelle prigioni iraniane con una falsa accusa di spionaggio. Dopo che il suo stesso governo gli volta le spalle, sua moglie, un funzionario del Dipartimento di Stato, si reca in Iran, determinata a farlo scarcerare.

Il cast è completato da Claudia Karvan, Hal Ozsan, Stelio Savante, Bijan Daneshmand, Hal Ozsan, Bijan Daneshmand, Isabelle Adriani, Leila Arabi, J.R. Cacia, Hanna Jiryis, Aly Kassem, Leanne Katkhuda, Hamzeh Shaker Mahadin, Krista Moorman.

Il film è scritto e diretto dal regista americano Cyrus Nowrasteh i cui crediti includono The Young Messiah, The Stoning of Soraya M. e il film tv Il giorno dell'attentato a Reagan. Questo è il secondo film di Nowrasteh che tratta della corruzione iraniana e dei problemi all'interno dell'Iran e la seconda collaborazione tra Nowrasteh e Jim Caviezel dopo "The Stoning of Soraya M.".

"Infidel" prodotto da Nowrasteh con Aaron Brubaker; realizzato da Cloudburst Entertainment e D'Souza Media in associazione con New Path Pictures uscirà nei cinema americani il 18 settembre.