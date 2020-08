Stasera in tv "Due gran figli di..." su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 30 agosto 2020

Italia Uno stasera propone 2 gran figli di... (Father Figures), commedia del 2017 diretta da Lawrence Sher e interpretata da Owen Wilson, Ed Helms, Glenn Close, J. K. Simmons e Christopher Walken.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Owen Wilson: Kyle Reynolds

Ed Helms: Peter Reynolds

Glenn Close: Helen Baxter

Terry Bradshaw: se stesso

J. K. Simmons: Roland Hunt

Christopher Walken: Dr. Walter Tinkler

Ving Rhames: Rod Hamilton

Katt Williams: autostoppista

Katie Aselton: Sarah O'Callaghan

Harry Shearer: Gene Baxter

June Squibb: signora Hunt

Mariska Hargitay: se stessa / Olivia Benson (cameo)

Doppiatori italiani

Massimiliano Manfredi: Kyle Reynolds

Alessandro Quarta: Peter Reynolds

Ludovica Modugno: Helen Baxter

Angelo Nicotra: Terry Bradshaw

Ennio Coltorti: Roland Hunt

Gino La Monica: Dr. Walter Tinkler

Alessandro Rossi: Rod Hamilton

Davide Lepore: autostoppista

Chiara Gioncardi: Sarah O'Callaghan

Ugo Maria Morosi: Gene Baxter

Graziella Polesinanti: signora Hunt

Laura Romano: Olivia Benson / Mariska Hargitay





La trama

Owen Wilson e Ed Helms sono Kyle e Peter Reynolds, due fratelli cui la madre, piuttosto eccentrica, ha sempre raccontato che il padre era morto quando erano ancora piccoli. Una volta scoperto che non è così, decidono di mettersi alla ricerca del loro vero padre e vengono anche a sapere alcune cose della loro madre che forse avrebbero preferito non conoscere.





Curiosità



La sceneggiatura è stata venduta meno di due giorni dopo essere stata lanciata, nell'arco di trentasei ore.



Originariamente intitolato "Bastards", ma cambiato in "Father Figures" nel settembre 2017, solo tre mesi prima dell'uscita.



L'addetto alla reception dell'hotel è Andrew Wilson; Il fratello maggiore di Owen Wilson.



Bill Irwin ha filmato scene nei panni del dottor Tinkler, ma Christopher Walken ha assunto il ruolo durante le riprese.



Sebbene interpretino i gemelli, Owen Wilson nella vita reale ha cinque anni in più di Ed Helms.



Glenn Close e Christopher Walken hanno interpretato una coppia sposata nei tre film di Un passo dal cuore (Sarah Plain and Tall, 1991) di Hallmark.



Durante il film viene mostrato un episodio di Law & Order: Unità Speciale. J.K. Simmons ha avuto un ruolo ricorrente nella serie tv (e altri nel franchise) come lo psichiatra / poliziotto Dr. Emil Skoda.



Verso la fine del film Helen menziona che Peter (Ed Helms) e Kyle (Owen Wilson) sono nati "tre giorni prima di Natale" nel dicembre 1975. Il film è uscito il 22 dicembre 2017, il 42° compleanno di Kyle e Peter.



Glenn Close e Christopher Walken hanno interpretato una coppia sposata nel remake La donna perfetta (2004).



La Paramount Pictures era originariamente legata al progetto, ma hanno finito per abbandonare, lasciando che fosse Warner Bros. a far uscire il film.



Alcune scene sono state girate a casa della scrittrice Emily Giffin ad Atlanta, in Georgia.



Il film segna il debutto alla regia del direttore della fotografia Lawrence Sher.



Il film costato 25 milioni ne ha incassati altrettanti nel mondo.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Rob Simonsen (500 giorni insieme, Cercasi amore per la fine del mondo, Tully, Adaline - L'eterna giovinezza, Tuo Simon).



1 Misunderstood

2 Have a Little Faith in Me

3 Tell Me the Truth

4 I'm Not a Cereal Killer

5 He Ain't Heavy... He's My Brother

6 Back Yard Funk

7 You're the Only One

8 Sara Smile

9 Can't Stop This Love

10 Lie Awake and Dream

11 Can't Hold Out on Love





[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]