Scream 5, Snake Eyes, Paranormal Activity 7: nuove date di uscita

Di Pietro Ferraro domenica 30 agosto 2020

Paramount Pictures annuncia nuove date di uscita per cinque nuove pellicole.

Paramount Pictures ha annunciato una serie di slittamenti per le date di uscita di Scream 5, Snake Eyes e Paranormal Activity 7. Il quinto Scream diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Finchè morte non ci separi), che vedrà il ritorno di Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette, non riuscirà ad uscire nel 2021 ed è stato posticipato al 14 gennaio 2022.





On January 14, 2022… We’re going to hear you SCREAM. 😱 pic.twitter.com/X83ENIj3Hm

— Scream (@ScreamMovies) August 29, 2020

Paramount ha inoltre fissato una nuova data di uscita anche per Snake Eyes, primo spin-off live-action di G.I. Joe interpretato da Henry Golding. La nuova data di uscita slitta dal 23 ottobre 2020 al 22 ottobre 2021. Diretto da Robert Schwentke (RED, R.I.P.D., Insurgent) da una sceneggiatura scritta da Evan Spiliotopoulos (Bright, Hercules: il guerriero). Il cast di "Snake Eyes" oltre al protagonista Henry Golding include Andrew Koji come Storm Shadow, Iko Uwais come Hard Master, Úrsula Corberó come Baronessa, Samara Weaving come Scarlett e Steven Allerick come Ninja Commando. A bordo anche Haruka Abe e Takehiro Hira in ruoli non divulgati.

Inoltre lo studio ha annunciato che il settimo film di Paranormal Activity uscirà il 4 marzo 2022 (precedentemente fissato al 19 marzo 2021); il biopic senza titolo su Billie Holiday di Lee Daniels uscirà il 12 febbraio 2021 e il film d'animazione Clifford the Big Red Dog è previsto per il 5 novembre 2021 (precedentemente fissato al 13 novembre 2020). Infine Paramount ha rimosso dal programma un film evento senza titolo Paramount / Hasbro precedentemente fissato al 1° ottobre 2021.

Fonte: Collider