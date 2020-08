Mimesis: Nosferatu - trailer del remake horror con Lance Henriksen

Di Pietro Ferraro domenica 30 agosto 2020

Il regista di "Mimesis: Night of the Living Dead" omaggia il capolavoro espressionista "Nosferatu" di Friedrich Wilhelm Murnau.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il capolavoro espressionista Nosferatu il vampiro di Murnau dopo il remake anni settanta con Klaus Kinski e il "making of" L'ombra del vampiro con Willem Dafoe fruisce di un moderno omaggio dal titolo Mimesis: Nosferatu ad opera di Douglas Schulze, già regista di Mimesis: Night of the Living Dead.

La trama ufficiale:

Quando cala il sipario, il conteggio delle vittime sale in MIMESIS: NOSFERATU. Alla Harker Arts Academy, la possibilità di recitare nel prossimo spettacolo della scuola è qualcosa per cui ogni studente ucciderebbe, sfortunatamente quest'anno potrebbe essere il prezzo da pagare. Quando viene annunciato che il drama club adatterà il classico sui vampiri NOSFERATU di FW Munau, nessuno si rende conto di essere stato involontariamente coinvolto nel proprio film horror. Con l'avvicinarsi della serata di apertura, il sangue inizia a scorrere e non è chiaro se qualcuno sarà ancora vivo quando si alzerà il sipario.

Il film vede la partecipazione di Lance Henriksen ("Millennium", Aliens, Alien vs. Predator), Allen Maldanado (Straight Outta Compton, "Black-ish"), Connor Alexander (CRT, The Golden Realm) e Kristy Swanson (Buffy l'ammazzavampiri). Il cast è completato da Julie Kline, Calhoun Koenig, Mandalynn Carlson, Derek Brandon, Spring Lyons, Joseph Scott Anthony, Crystal Lucas-Perry, Nick Sarelli e Bryana Dorfman.

La mia intenzione con il franchise di Mimesis è di rendere omaggio ai classici dell'orrore. Volevo trovare un modo per celebrare l'horror classico ed esplorare ciò che rende alcuni di noi così appassionati del nostro amore per il genere e con Mimesis: Nosferatu, farlo esplorando ciò che spinge alcuni fan dell'horror all'estremo e come nascono i culti. Douglas Schulze - Regista

Douglas Schulze dirige "Mimesis: Nosferatu" da una sceneggiatura di Jeff Meyers (The Haint) basata su una storia di Schulze. Il film debutta negli Stati Uniti direttamente in digitale e DVD il 13 ottobre.

Fonte: Bloody Disgusting