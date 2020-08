Shawn Levy e Lionsgate per il film horror "Mother Land"

Di Pietro Ferraro domenica 30 agosto 2020

I produttori di "Stranger Things" per un nuovo horror sovrannaturale scritto dagli sceneggiatori di "Mean Dreams".

Shawn Levy produrrà Mother Land, un nuovo film horror di Lionsgate su una famiglia perseguitata per generazioni da uno spirito malvagio. Il progetto proviene da un trattamento di Kevin Coughlin e Ryan Grassby con che Levy produrrà con Dan Cohen suo partner di produzione per Stranger Things.

Il sito Variety descrive la trama di Mother Land come "incentrata su una famiglia che è stata perseguitata da uno spirito malvagio per anni. La loro sicurezza e l'ambiente circostante vengono messi in discussione quando uno dei bambini si chiede se il male sia reale".

Kevin Coughlin e Ryan Grassby hanno scritto insime il film del 2016 Mean Dreams, ultima interpretazione del compianto Bill Paxton presentato in anteprima al Festival di Cannes.

Shawn Levy e Dan Cohen produrranno attraverso la loro società di produzione 21 Laps, mentre Aaron Janus e Chelsea Kujawa di Lionsgate e Emily Morris di 21 Laps supervisioneranno il progetto. Levy e Cohen hanno recentemente acquisito i diritti di una storia creepypasta di Reddit, My Wife & I Bought a Ranch, che segue una coppia, Harry e Sasha, che acquistano la casa dei loro sogni in Idaho, solo per poi scoprire che "c'è uno spirito malevolo nella valle, che si manifesta arrivando in casa allo stesso modo all'inizio di ogni stagione. Ci sono alcuni passaggi che devono essere seguiti per tenere lo spirito fuori dalla loro casa, e la tensione e la violenza crescono ad ogni sanguinoso rituale".