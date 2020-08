The Dark and the Wicked: trailer del nuovo horror di Bryan Bertino

Di Pietro Ferraro domenica 30 agosto 2020

Un horror sovrannaturale a sfondo familiare per il nuovo film del regista di "The Strangers" e "The Monster".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

RLJE Films & Shudder hanno reso disponibili trailer e poster di The Dark and The Wicked, un nuovo horror di Bryan Bertino già regista di The Strangers, The Monster e Mockingbird - In diretta dall'inferno. Il film segue le vicissitudini di una famiglia al capezzale di un uomo morente in una fattoria isolata di un'anonima cittadina rurale che deve affrontare l'emergere di una forza oscura e malvagia.

La trama ufficiale:

In una fattoria isolata, un uomo sta morendo lentamente. Costretto a letto mentre lotta attraverso i suoi ultimi respiri, sua moglie (Julie Oliver-Touchstone) sta lentamente soccombendo ad un dolore travolgente. Per aiutare la madre e salutare il padre, i fratelli Louise (Marin Ireland) e Michael (Michael Abbott Jr.) tornano alla fattoria di famiglia. Non ci mettono molto a capire che qualcosa non va con la madre, afflitta da qualcosa di più del suo profondo dolore. A poco a poco, mentre il loro dolore cresce, Louise e Michael iniziano a soffrire di un'oscurità simile a quella della madre, segnata da incubi notturni e da una crescente sensazione che qualcosa di malvagio sta prendendo il sopravvento sulla loro famiglia.

Il cast del film oltre a Marin Ireland (Hell or High Water, La diseducazione di Cameron Post), Michael Abbott Jr. (Mud, Loving - L'amore deve nascere libero) e Julie Oliver-Touchstone (Bounded by Evil, Dropa) include anche Xander Berkeley, Lynn Andrews, Tom Nowicki, Xander Berkeley, Ella Ballentine, Mel Cowan, Mindy Raymond, Chris Doubek, Michael Zagst e Charles Jonathan Trott.

Bryan Bertino dirige "The Dark and The Wicked" da una sua sceneggiatura ed è anche produttore del film con Adrienne Biddle, Sonny Mallhi e Kevin Matusow. Il film sarà presentato in anteprima al Fantasia Film Festival (20 agosto - 2 settembre) per poi debuttare negli Stati Uniti, nei cinema e in VOD, a partire dal 6 novembre.