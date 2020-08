Amy Adams nel remake cinematografico del musical "Dear Evan Hansen"

Di Pietro Ferraro lunedì 31 agosto 2020

Il cast dell'adattamento cinematografico del pluripremiato musical di Broadway acquista una star di alto profilo.

Amy Adams ha firmato con Universal per recitare nel remake cinematografico del musical vincitore del Tony Award Dear Evan Hansen. Lo spettacolo di Broadway di successo ha vinto sei Tony nel 2017, tra cui Miglior Musical, Miglior Attore e Miglior Attrice in un Musical.

Il sito Deadline riporta che Adams si unisce ai già confermati Ben Platt, Kaitlyn Dever e Amandla Stenberg. Universal Pictures ha acquisito i diritti del film con Marc Platt (La La Land) e Adam Siegel a bordo come produttori, da notare che il figlio di Platt, Ben Platt, ha avuto il ruolo principale nel musical di Broadway, vincendo il premio Tony come miglior attore.

La storia segue un liceale con una grave fobia sociale che per riavvicinare la famiglia di un compagno di classe morto suicida, da sempre ritenuto un pessimo ragazzo, mente fingendo di essere stato un grande amico del defunto. Una bugia che lo porterà ad uscire fuori dal suo guscio e a conquistare la ragazza dei suoi sogni. Amy Adams interpreterà Cynthia Murphy, la madre del compagno di classe che si suicida.

Testi e musica di "Dear Evan Hansen" sono stati scritti da Benj Pasek e Justin Paul, che hanno vinto l'Oscar per aver scritto il brano "City of Stars" per La La Land e una serie di canzoni per il musical The Greatest Showman. Il libretto è stato scritto da Steven Levenson e Pasek, Paul e Levenson sono a bordo del film come produttori esecutivi.

In trattative per la regia c'è Stephen Chbosky, lo scrittore diventato regista che ha diretto l'adattamento del suo libro "Ragazzo da parete" arrivato al cinema con il titolo Noi siamo infinito e il successo a sorpresa Wonder, adattamento dell'omonimo romanzo con protagonisti Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson.