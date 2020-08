Star Wars: Kathleen Kennedy parla del futuro della saga

Di Pietro Ferraro lunedì 31 agosto 2020

La presidente di Lucasfilm parla delle nuove storie che si stanno creando per l'universo di Star Wars.

Archiviata la trilogia sequel di Star Wars e con le serie tv The Mandalorian in corso alla Lucasfilm stanno lavorando per dare un futuro alla saga sviluppando nuove storie da portare sullo schermo. In una recente intervista con The Wrap (via GamesRadar), Kathleen Kennedy presidente di Lucasfilm ha parlato della creazione del futuro dell'universo di Star Wars sul grande e piccolo schermo.

Le storie sono state raccontate all'interno di questo universo negli ultimi 40 anni, e ora c'è la consapevolezza che questa è una mitologia che in realtà abbraccia circa 25.000 anni, quando inizi davvero a guardare tutte le diverse storie che sono state raccontate, sia nei libri che nei giochi. Abbiamo solo bisogno di tempo per fare un passo indietro e assorbire veramente ciò che George [Lucas] ha creato, e poi iniziare a pensare a dove potrebbero andare le cose. Questo è quello che abbiamo fatto e ci siamo divertiti moltissimo a farlo, incontrando molti registi e talenti diversi. Ci sono così tanti fan là fuori e così tanti registi che sono stati influenzati da Star Wars per così tanto tempo che è una fantastica opportunità per avere un'idea di chi vuole far parte di questo. Quindi è quello che abbiamo fatto.

Kennedy ha anche ribadito l'importanza di creare un nuovo tessuto connettivo grazie a "The Mandalorian" e alle nuove serie tv di Disney + in arrivo ambientate nell'universo di Star Wars.

Ho già visto le prove di ciò. La capacità di essere molto guidati dai personaggi, con una narrazione estesa e una narrazione connessa, penso che questo spazio ci offra una grande opportunità per farlo.

Il prossimo film di Star Wars senza titolo arriverà nelle sale il 22 dicembre 2023.