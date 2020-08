Mega Man: lo sceneggiatore Mattson Tomlin parla del film live-action

Di Pietro Ferraro lunedì 31 agosto 2020

Capcom prosegue lo sviluppo del film live-action ispirato al videogioco Mega Man.

Dopo il successo di Detective Pikachu e Sonic - Il film, è in arrivo un altro live-action basato sul popolare videogioco Mega Man attualmente in sviluppo alla Capcom. In una recente intervista con il sito Polygon, Mattson Tomlin, sceneggiatore del recente Project Power di Netflix, ha parlato del suo lavoro sul film di "Mega Man" e dell'approccio alla storia e al personaggio.

La mia strada è sempre stata, qual è una storia avvincente? E qual è la vera anima di quel personaggio? Lo conosciamo tutti come questo bombardiere blu da cartone animato che salta e spara, ma per andare oltre questo e sapere che, OK, visivamente sarà una cosa certa che soddisferà i fan dei videogiochi, ma sai qual è la storia al centro? Ti chiedono cos'è che questo personaggio può davvero affrontare? Sarà universale, primordiale ed emotivo e tutti potranno relazionarsi.

Rispetto a live-action come "Sonic -Il film", Tomlin ha aggiunto che il film di Mega Man "non è esattamente nel territorio dei bambini", quindi Capcom conferma di puntare ad una platea più vasta di quella dei soli fan dei videogiochi, una platea composta da amanti dei film d'azione pescando quindi in un bacino di pubblico più adulto, incorporando al contempo la grande produzione e il valore di intrattenimento per cui sono famosi i film di Hollywood.

Originariamente intitolato "Rockman" per la sua uscita giapponese, Mega Man ha debuttato per il Nintendo Entertainment System (NES) nel 1987, sviluppato da Capcom. Nel gioco originale, il personaggio del titolo è stato creato da un uomo di nome Dr. Light, per diventare il suo assistente di laboratorio. Il medico è stato poi tradito dal Dr. Wily, che ha rubato il lavoro del Dr. Light e reso il robot malvagio fornendolo di armi speciali per conquistare il mondo. Questo ha portato il Dr. Light a modificare il suo assistente di laboratorio in un droide da battaglia dotandolo di armatura e un cannone al plasma e ribattezzandolo Mega Man.