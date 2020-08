The Swerve: trailer e poster del thriller con Azura Skye

Di Pietro Ferraro lunedì 31 agosto 2020

Una madre, insegnante e moglie lotta contro un'ansia debilitante nel film d'esordio di Dean Kapsalis.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Epic Pictures ha reso disponibili un trailer ufficiale e una locandina di The Swerve, un thriller indipendente che segue la madre, l'insegnante e la moglie di periferia Holly, interpretata da Azura Skye, mentre lotta per far fronte alla vita di tutti i giorni scandita da farmaci e un'ansia debilitante.

La trama ufficiale:

Holly (Azura Skye) sembra avere tutto: due figli, una bella casa, un buon lavoro come insegnante e un marito con la carriera in ascesa. Ma ci sono segnali preoccupanti che nel suo mondo non tutto va bene. Insonnia. Il farmaco per l'insonnia. I sogni derivanti dal farmaco per l'insonnia. L'arrivo della sorella lontana e di un topo che invade la sua casa non aiutano. Aggiungi il peso di un oscuro segreto e il suo equilibrio già delicato crolla, mandandola fuori controllo.

Il cast è completato da Bryce Pinkham, Ashley Bell, Zach Rand, Taen Phillips, Liam Seib, Deborah Hedwall, Dan Daily, Jason Gupton, Lindsay Jackson, Kristine Sorenson, Jenna Marie Hess, Gretchen Portelles e Chadwick Davilsaint.

"The Swerve" è scritto e diretto dal regista esordiente Dean Kapsalis e prodotto da Tommy Minix e Kathryn J. Hatam. Il film debutterà negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dal 22 settembre.