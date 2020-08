Le vie del cinema 2020, i film della Mostra di Venezia a Milano

Di Antonio M. Abate lunedì 31 agosto 2020

Confermata l'edizione di quest'anno, con venti film e quattordici sale cinematografiche milanesi

Una conferma che fa bene, in un periodo in cui ancora l'emergenza non è rientrata ma si tenta a piccoli passi di riappropriarsi di quegli spazi che abbiamo dovuto cedere per mesi. Agis Lombardia ufficializza infatti l'edizione 2020 de Le vie del cinema si terrà, dal 23 al 30 settembre. In collaborazione con la Fondazione La Biennale di Venezia, dunque, venti film tra quelli proiettati all'imminente Mostra approderanno a Milano.

Nel rispetto delle norme, chiaramente, ben quattordici sale cinematografiche del capoluogo lombardo aderiranno ad una delle iniziative più meritorie tra quelle che annualmente si tengono in città, che fa un passo deciso nella direzione di un rito, quello della sala, al quale si vuole tornare, pur con tutte le precauzioni del caso.

Primo step venerdì 18 settembre con la prevendita online delle Cinecard da sei e dodici ingressi (rispettivamente 33€ e 48€), mentre i biglietti (8€) saranno in vendita a partire dal 22 settembre. La presentazione del programma è fissata per lunedì 21 settembre ore 18.00, presso il Cinema Palestrina. In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco sale cinematografiche coinvolte: Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Filmcenter, Arlecchino, Beltrade, Centrale Multisala, Cinema Teatro Martinitt, CityLife Anteo, Colosseo Multisala, Ducale Multisala, Eliseo Multisala, Mexico, Orfeo Multisala, Palestrina e Plinius Multisala.