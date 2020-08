Fall of a Kingdom: trailer e poster del dramma storico d'azione con Robert Patrick

Di Pietro Ferraro lunedì 31 agosto 2020

Il trono di spade incontra Braveheart nell'action epico a sfondo storico di produzione ucraina.

Disponibili un trailer e una locandina di Fall of a Kingdom (in precedenza noto come "The Rising Hawk"). Filmato in Ucraina, la storia parla di una famiglia di combattenti per la libertà che lottano contro il brutale impero mongolo nel momento della sua massima espansione.

La trama ufficiale:

Il trono di spade incontra Braveheart. Fall of a Kingdom segue una famiglia di combattenti per la libertà del XIII secolo mentre combattono per la propria vita e la propria libertà di fronte all'Impero mongolo, il più grande e brutale impero che il mondo abbia mai conosciuto. Quando scoppia la guerra, entrambe le parti subiscono perdite devastanti. Raddoppiando i suoi sforzi, Burunda Khan - il generale mongolo - scatena la piena furia della sua forza.

Il cast di lingua inglese include Robert Patrick, Tommy Flanagan, Alison Doody, Poppy Drayton, Alex MacNicoll, Oliver Trevena e Rocky Myers. Il cast è completato da Alina Kovalenko, Oleh Voloschenko, Tserenbold Tsegmid, Oleg Karpenko, Andrey Isaenko, Viktor Zhdanov, Maryna Koshkina e Daulet Abdigapparov.

"Fall of a Kingdom" è codiretto dal registi Akhtem Seitablaev (Cyborgs: Heroes Never Die) e John Wynn (Screwed). La sceneggiatura è scritta da Yaroslav Voytseshek (Pulse) e Rich Ronat (Grand Isle). Il film debutta nel Regno Unito direttamente su DVD / VOD a partire dal 30 novembre.