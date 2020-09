Jeff Goldblum e Taika Waititi stanno lavorando ad un progetto segreto

Di Pietro Ferraro martedì 1 settembre 2020

Dopo "Thor: Ragnarok" Waititi e Goldblum collaboreranno per un nuovo misterioso progetto che potrebbe coinvolgere Disney Plus.

Jeff Goldblum e Taika Waititi dopo la collaborazione in Thor: Ragnarok hanno deciso di fare di nuovo squadra, stavolta per un misterioso progetto segreto. In un'intervista con il sito CBR, Goldblum ha rivelato di essere sempre stato un fan del regista e di essere ansioso di tornare a lavorare di nuovo con lui.

Lo adoro e lo adoravo ancor prima di lavorare con lui, e forse faremo qualcosa di nuovo insieme. Abbiamo parlato di fare qualcos'altro che deve essere segreto in questo momento, ma farei qualsiasi cosa con lui, senz'altro. E Disney + sono solo un bel gruppo di persone con cui essere associati. Sono una famiglia meravigliosa, che persone intelligenti, dolci e gentili sono.

L'associazione di Goldblum con Disney + e il fatto che Waititi ha diretto l'episodio finale della serie tv The Mandalorian potrebbe essere un primo indizio su questo misterioso progetto.

Taika Waititi ha diretto Goldblum nei panni del Gran Maestro in "Thor: Ragnork" e recentemente ha creato la serie tv What We Do in the Shadows basata sulla commedia horror Vita da vampiro; ha vinto un Oscar alla migliore sceneggiatura non originale per Jojo Rabbit e lo vedremo nel sequel-reboot The Suicide Squad di James Gunn nei panni di un personaggio ancora non rivelato.

Jeff Goldblum dopo aver interpretato il Dr. Ian Malcolm in un cameo di Jurassic World: Il regno distrutto, riprenderà il ruolo per il sequel Jurassic World: Dominion in arrivo nel 2021. Inoltre l'attore è collegato al dramma storico They Shot the Piano Player che sarà codiretto da Javier Mariscal e Fernando Trueba ed è nel cast della commedia drammatica The Price of Admission in cui reciterà con Michelle Monaghan e Michael Sheen.