Jurassic World: Dominion - Jeff Goldblum descrive una scena con Laura Dern e Sam Neill

Jeff Goldblum rivela una scena di "Jurassic World 3" che vedrà riuniti Ian Malcolm, Sam Neill e Laura Dern.

Jurassic World: Dominion, sequel de "Il regno distrutto", farà la gioia dei fan del Jurassic Park originale poichè vedrà una reunion da tempo attesa in cui ritroveremo lo Ian Malcolm di Jeff Goldblum, l'Alan Grant di Sam Neill e la Ellie Sattler di Laura Dern, rispettivamente un eccentrico matematico esperto della teoria del caos, un paleontologo e una paleobotanica.

In una recente intervista con Insider (via CinemaBlend), Goldblum ha raccontato la prima scena che ha girato di "Dominion" che l'ha visto filmare insieme ai colleghi Neill e Dern.

La prima cosa che abbiamo girato ... è stata una scena con me, Laura Dern e Sam Neill ed eravamo - non posso dirti molto - ma siamo stati tutto il giorno in uno spazio molto stretto e chiuso. Vedrete - è un mistero che risolverete quando vedrete [il film]. Eravamo tutti e tre in un piccolo spazio minuscolo ed eravamo minacciati da - non posso nemmeno dirtelo - un sorprendente fazione di creature preistoriche mai viste prima. Abbiamo visto cose incredibili. Stavamo recitando in una situazione di vita o di morte. Pensiamo che potrebbero essere gli ultimi momenti della nostra vita e stiamo tutti legando gli uni agli altri in un modo emotivo e un po' divertente.