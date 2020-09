Stasera in tv: "Acts of Violence" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 2 settembre 2020

Italia Uno stasera propone "Acts of Violence", crime-thriller del 2018 diretto da Brett Donowho e interpretato da Bruce Willis, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Ashton Holmes e Sophia Bush.

Cast e personaggi

Bruce Willis: il detective James Avery

Cole Hauser: Deklan MacGregor

Shawn Ashmore: Brandon MacGregor

Ashton Holmes: Roman MacGregor

Melissa Bolona: Mia

Sean Brosnan: Vince

Sophia Bush: la detective Brooke Baker

Mike Epps: Max Livington

Tiffany Brouwer: Jessa MacGregor

Jenna B. Kelly: Haley

Patrick St. Esprit: Hemland

Rotimi: Frank

Matthew T. Metzler: Richard

Doppiatori italiani

Claudio Sorrentino: il detective James Avery

Giuliano Bonetto: Deklan MacGregor

Gianluca Crisafi: Brandon MacGregor

Francesco Meoni: Roman MacGregor

Silvia Avallone: Mia





La trama

Tre fratelli del Midwest, un signore del crimine e un poliziotto incorruttibile stanno per incrociare le loro strade quando la fidanzata del fratello più giovane, il veterano di guerra Roman (Ashton Holmes), viene rapita da trafficanti di esseri umani. Per salvarla, i fratelli MacGregor fanno appello al loro addestramento militare - e alla forza della famiglia - per combattere la battaglia più importante della loro vita. La loro ricerca li porta ad un poliziotto che indaga sulle reti del traffico, Avery (Bruce Willis), che presto si unisce alla loro causa per abbattere definitivamente l'organizzazione criminale.





Curiosità



Le riprese sono durate solo quindici giorni e Bruce Willis è stato sul set per un solo giorno.



Le riprese si sono svolte a Cleveland in Ohio.



Il regista Brett Donowho ha diretto anche il crime Salvation e gli horror The Scared, No Tell Motel, 5 Souls e A Haunting at Silver Falls.



Questo film Acts of Violence (2018) riunisce gli attori Bruce Willis e Cole Hauser, che hanno già recitato insieme in Die Hard - Un buon giorno per morire (2013), L'ultima alba (2003) e Sotto corte marziale (2002).



Sophia Bush ha interpretato un personaggio in One Tree Hill (2003) chiamato Brooke Davis / Brooke Davis Baker. In questo film il suo nome è Brooke Baker, proprio come il suo personaggio in One Tree Hill (2003).



Il film segna la seconda volta che Sophia Bush interpreta un detective / agente di polizia, la prima è stata nella serie tv Chicago P.D..



Le musiche originali del film sono del compositore James T. Sale (Da tre a zero, The Frankenstein Theory, The Box, Tempeste Di Ghiaccio).



La colonna sonora include i brani: "Eyes Bleed" di Animals of Kin, "Are You Ready" e "Love on the Dancefloor" di Erik Jan Nilsson, "Love on the Dancefloor", "I Can't Wait (Feat. T. Lang & Marc Rain) di Travell Lyndell Blake, "Get Crazy" di DawOne, "Run Aground" di Ben Zarai.



