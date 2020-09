IT - Capitolo due: decorazione di Halloween animatronica "Dead Georgie"

Di Pietro Ferraro mercoledì 2 settembre 2020

Dal secondo capitolo dell'IT cinematografico arriva un inquietante pupazzo animatronico che ritrae il piccolo Georgie nella versione zombie.

IT - Capitolo Due nonostante il cast di alto profilo è stato leggermente inferiore alle aspettative, la "Parte Uno" con il Club dei Perdenti ragazzini ha funzionato molto meglio, ciò non toglie che l'adattamento cinematografico ad opera di Andrés Muschietti del capolavoro di Stephen King nella sua interezza ha lasciato il segno, in special modo per il nuovo e terrificante clown Pennywise magistralmente interpretato da Bill Skarsgård.

Il sito Bloody Disgusting ci segnala un'inquietante decorazione animatronica realizzata per Halloween che propone una replica zombificata di Georgie, con impermeabile giallo, palloncino rosso e arto mozzato, così come appare nella scena in cui il Bill adulto di James McAvoy vive un flashback in cui si ritrova nel seminterrato allagato della sua casa d'infanzia; scena dove si ritrova faccia a faccia con una versione terrificante del suo fratellino Georgie morto per mano di Pennywise.

Il sito Party City propone questa decorazione animatronica di Halloween, denominata "Animated Dead Georgie", basata sulla scena nel seminterrato di IT: Capitolo 2.

Infesta il tuo vicinato con il volto zombificato di Dead Georgie da IT: Capitolo 2. Questo animatronic muove il braccio che tiene il palloncino per rivelare l'orribile volto di Dead Georgie con un occhio illuminato, il tutto mentre riproduce i suoni del film.

La decorazione animatronica alta 127 cm e larga 68 cm include una lampadina a LED che illumina un occhio del volto devastato del piccolo Georgie da incubo ricreato da IT.