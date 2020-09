Latte e la Pietra Magica: trailer italiano del film animato al cinema dal 30 settembre

Di Pietro Ferraro mercoledì 2 settembre 2020

Il nuovo lungometraggio d'animazione della regista di "Nocedicocco - Il piccolo drago" arriva nei cinema italiani dal 30 settembre.

Il 30 settembre Notorious Pictures porta nei cinema italiani Latte e la Pietra Magica, il film d'animazione di produzione tedesca codiretto da Regina Welker e Nina Wels. La trama segue un piccolo ricco coraggioso che deve salvare la Foresta assieme ai suoi amici: obiettivo recuperare la Pietra Magica rubata dal Re degli Orsi.

La trama ufficiale:

Nella foresta dove vive il piccolo riccio LATTE, si è prosciugato anche l’ultimo lago e le piante e gli animali soffrono per la sete. L’unica speranza di salvezza è ritrovare la pietra magica, rubata tanto tempo fa dal re degli orsi. Solo Latte e Tjum, un giovane e timido scoiattolo, avranno il coraggio di avventurarsi verso il regno degli orsi.

Il cast di voci originali include Ashley Bornancin (Latte), Danny Fehsenfeld (Bantur), Daniel Amerman, Timur Bartels, Henning Baum, Julian Grant, Leslie L. Miller, Byron Marc Newsome, Carla Renata, Eric Saleh, Tim Schwarzmeier, Sophie Simpson, Gunnar Sizemore, Paulette Victor-Lifton, Luisa Wietzorek.

L'esordiente Regina Walker e Nina Wels (Nocedicocco - Il piccolo drago) dirigono da una sceneggiatura scritta da Martin Behnke (Berlin Alexanderplatz), Marina Martins (Death Zone: Cleaning Mount Everest), Jesper Møller (The Adventures of the young Marco Polo - Journey to Madagascar) e l'esordiente Andrea Deppert.