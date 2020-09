The Brutalist: Joel Edgerton, Marion Cotillard, Vanessa Kirby, Sebastian Stan nel cast del film di Brady Corbet

Di Pietro Ferraro mercoledì 2 settembre 2020

Rivelato il cast stellare del nuovo film del regista di Vox Lux.

Annunciato il cast stellare del dramma corale The Brutalist. Joel Edgerton (Loving), i premi Oscar Marion Cotillard (La Vie En Rose) e Mark Rylance (Il ponte delle spie), Sebastian Stan (Captain America: The Winter Soldier), Vanessa Kirby (Hobbs & Shaw), Alessandro Nivola (L'arte della difesa personale), Isaach De Bankolé (The Last Witch Hunter), Raffey Cassidy (Vox Lux) e Stacy Martin (High-Rise: La rivolta) reciteranno tutti nel nuovo film del regista Brady Corbet (Vox Lux)

Il sito Deadline riporta che la trama del film segue 30 anni di vita dell'architetto László Toth (Edgerton) e di sua moglie Erzsébet (Cotillard) che fuggono dall'Europa del dopoguerra per ricostruire la loro eredità e assistere alla nascita dell'America moderna, le loro vite vengono cambiate per sempre da un misterioso e ricco cliente (Rylance).

"The Brutalist" scritto da Corbet con Mona Fastvold sarà prodotto da Andrew Lauren e D.J. Gugenheim per Andrew Lauren Productions, Brian Young per Three Six Zero e Trevor Matthews e Nick Gordon per Brookstreet Pictures, che sta finanziando, mentre Christine Vachon, Pamela Koffler e David Hinojosa di Killer Films sono a bordo come produttori esecutivi.

In mezzo ad un ciclo rinnovato di populismo e pregiudizio nel 21° secolo, The Brutalist è un film che celebra i trionfi dei visionari più audaci e compiuti; I nostri antenati. È il progetto finora più vicino al mio cuore e alla mia storia familiare. Non vedo l'ora di riunirmi con molti dei nostri più stretti collaboratori, così come con alcuni nuovi entusiasmanti, per realizzare quello che tutti ci aspettiamo sia un film vitale e urgente. Brady Corbet - Regista

I crediti di Corbet includono Vox Lux con Natalie Portman e Jude Law e L'infanzia di un capo, interpretato da Robert Pattinson e premiato al Festival di Venezia 2015.

Protagonist Pictures presenterà il progetto con una speciale presentazione virtuale al Toronto International Film Festival.