No Time To Die: poster e anteprima nuovo trailer

Di Pietro Ferraro giovedì 3 settembre 2020

Il nuovo film di James Bond arriva nei cinema il 20 novembre 2020.

MGM ha reso disponibili un nuovo poster e un teaser che annuncia l'arrivo di un nuovissimo trailer di No Time To Die, 25° film di 007 e ultima volta di Daniel Craig nei panni dell'iconico Jmaes Bond.

Il cast di No Time to Die include anche Ralph Fiennes come "M", Ben Whishaw come "Q", Naomie Harris come Eve Moneypenny, Rory Kinnear come il capo dello staff di M, Bill Tanner, Jeffrey Wright che riprende il suo ruolo di Felix Leiter, agente della CIA e amico di Bond, Christoph Waltz ancora nei panni della nemesi di Bond, Blofeld e c'è anche Léa Seydoux che torna nel ruolo della della Dottoressa Madeleine Swann interesse amoroso di 007.

In "No Time To Die" l'iconico agente segreto dell'MI6 con licenza di uccidere ha lasciato il servizio attivo e si è trasferito nella paradisiaca Giamaica, ma la pace è di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta per chiedere aiuto. La missione di salvare uno scienziato rapito (David Dencik) si rivela molto più infida del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso malvagio di nome Safin (Rami Malek).

"No Time To Die" diretto da Cary Fukunaga da una sceneggiatura scritta da Neal Purvis & Robert Wade e Phoebe Waller-Bridge, durerà due ore e 43 minuti (163 minuti) diventando il film di Bond più lungo di sempre e battendo i 160 minuti di Spectre, i 143 di Skyfall, i 106 di Quantum of Solace e i 144 di Casinò Royale.

L'uscita del nuovo film di Bond è slittata causa coronavirus dal 9 aprile 2020 al 20 novembre 2020.