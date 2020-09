Marvel e Disney stanno valutando come affrontare la morte di Chadwick Boseman nell'UCM

Dopo l'improvvisa e scioccante scomparsa dell'attore di Black Panther, si sta valutando il futuro del personaggio nell'Universo Cineatografico Marvel.

La morte improvvisa di Chadwick Boseman ha scioccato il mondo e dopo una serie di doverosi e toccanti omaggi alla star di Black Panther, Disney e Marvel si trovano ora ad affrontare il come approcciare sullo schermo la morte di re T'Challa nell'Universo Cinematografico Marvel, una situazione che ricorda quella affrontata da Universal con Fast & Furious 7 dopo la tragica e improvvisa scomparsa di Paul Walker.

Il sito THR riferisce che Disney e Marvel sono “alle prese” con il dilemma e stanno "elaborando il tutto, ma l'obiettivo in questa fase è rendere omaggio a Boseman e non pensare alla realizzazione di un sequel di Black Panther".

THR riporta inoltre che Boseman "era convinto fino a circa una settimana prima della sua morte che avrebbe sconfitto il cancro e sarebbe stato in grado di riprendere peso per un sequel di Black Panther che doveva entrare in produzione a marzo".

Ci sono svariati modi per rendere omaggio a Boseman e al sovrano di Wakanda, speriamo che Disney e Marvel valutino bene il da farsi e magari seguano l'esempio di Universal con Walker, con un saluto all'altezza personaggio e del suo interprete. Nel frattempo la maggioranza dei fan sembrano concordare su un passaggio di testimone che coinvolga Shuri (Letitia Wright), sorella di T'Challa, come nuova Pantera Nera.

A proposito di Letitia Wright, l'attrice ha pubblicato su Instagram un suggestivo video tributo auto-narrato in cui Wright saluta e ricorda l'amico, collega e suo fratello sullo schermo.

Un'anima così bella, quando entravi in una stanza, c'era calma. Ti sei sempre mosso con grazia e disinvoltura. Ogni volta che ti vedevo, il mondo diventava un posto migliore...Le parole non possono descrivere come mi sento, come ci sentiamo tutti, la tua perdita ci è stata inflitta. Per accettare questo come una nuova realtà, vorrei dirti addio. Ti ho mandato un paio di messaggi, pensavo fossi solo occupato. Non sapevo che avessi a che fare con così tanto.