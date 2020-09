Scream 5: nel cast anche Jack Quaid della serie tv "The Boys"

Di Pietro Ferraro giovedì 3 settembre 2020

Il quinto film della saga "Scream" aggiunge un volto nuovo al cast.

Jack Quaid volto noto della serie tv The Boys ha firmato con Paramount Pictures e Spyglass Media per recitare nel sequel Scream 5 in un ruolo non specificato. Il sito Variety riporta che Quaid si unisce ai già confermati David Arquette e Courteney Cox, che riprenderanno i ruoli di Dewey Riley e Gale Weathers, alle nuove arrivate Melissa Barrera (In the Heights) e Jenna Ortega (You), mentre Neve Campbell è ancora in trattative per riprendere il ruolo di Sidney Prescott.

Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Finchè morte non ci separi) dirigono "Scream 5" da una sceneggiatura di James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Finché morte non ci separi).

La trama "seguirà una donna che torna nella sua città natale per cercare di scoprire chi ha commesso una serie di crimini feroci". Kevin Williamson, creatore del franchise e produttore esecutivo del nuovo sequel, si è detto entusiasta di partecipare al progetto.

Sono entusiasta di lavorare di nuovo con David e lavorare con Jamie, Guy e Radio Silence nel prossimo Scream. La loro interpretazione del film è originale, creativa e onora l'eredità di Wes in modo meraviglioso. Finchè morte non ci separi è stato il mio film horror preferito dell'anno scorso e non vedo l'ora di vedere cosa portano i loro incredibili talenti nell'universo di Scream. Sono entusiasta di farne parte.

Il debutto di "Scream 5" nelle sale americane è fissato al 14 gennaio 2022.