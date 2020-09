Possessor: nuovo trailer del thriller-horror di Brandon Cronenberg

Di Pietro Ferraro giovedì 3 settembre 2020

Una avanzata tecnologia di impianto cerebrale per abitare i corpi di altre persone al centro dell'opera seconda di Brandon Cronenberg.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un nuovo trailer e una nuova locandina di Possessor, il bizzarro, nel senso più positivo del termine, thriller-horror fantascientifico di Brandon Cronenberg, il figlio di David Cronenberg che sembra aver ereditato il piglio audace e anticonformista del padre.

La trama ufficiale:

Tasya Vos (Andrea Riseborough, The Grudge) è un agente aziendale che utilizza una avanzata tecnologia di impianto cerebrale per abitare i corpi di altre persone, spingendoli a commettere omicidi a beneficio dell'azienda. Mentre riceve un dono speciale per il lavoro, le sue esperienze in questi lavori hanno causato un cambiamento drammatico in lei e nella sua stessa vita, che la costringono a lottare per reprimere i ricordi e gli impulsi violenti. Mentre la sua tensione mentale si intensifica, inizia a perdere il controllo e presto si ritrova intrappolata nella mente di un uomo (Christopher Abbott, First Man - Il primo uomo) la cui identità minaccia di cancellare la propria.

Nel film recitano anche Tuppence Middleton (The Imitation Game), Sean Bean (Il signore degli anelli) e Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight), Rossif Sutherland, Raoul Bhaneja, Kabir Bedi e Kaniehtiio Horn.

"Antiviral" il debutto di Cronenberg è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes e ha vinto come miglior opera prima canadese al Toronto International Film Festival e miglior regista esordiente al Sitges Film Festival.

Il film è una coproduzione canadese / britannica prodotta da Niv Fichman, Kevin Krikst e Fraser Ash per Rhombus Media e Andy Starke per Rook Films. L'uscita del film è prevista in alcune sale americane il 9 ottobre.