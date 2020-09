Hosts: trailer e poster del thriller-horror natalizio con demoni

Di Pietro Ferraro giovedì 3 settembre 2020

Dal Regno Unito un thriller-horror che racconta di un'invasione demoniaca in stile "Ultracorpi".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dark Sky Films ha reso disponibili un trailer e una locandina di Hosts, un thriller-horror britannico brutale e intenso che racconta di un'invasione demoniaca in stile "Ultracorpi".

La trama ufficiale:

La storia segue un padre con un oscuro segreto che inconsapevolmente invita un'entità demoniaca, che si cela nei panni di una coppia di vicini, a casa sua per godersi la cena di Natale con la sua famiglia. Per tutta la notte continuano a terrorizzare una famiglia di cinque persone in modi inimmaginabilmente violenti e inquietanti. Ma questi posseduti demoniaci non finiranno con questa sfortunata famiglia; segnano solo l'inizio di un'orribile epidemia globale. Sotto la sua suspense da brivido, il film offre una visione oscura e sanguinosa di come mentire ai tuoi cari non solo può alienarli, ma può distruggere completamente i tuoi legami con loro per sempre.

Il film è interpretato da Neal Ward, Nadia Lamin, Frank Jakeman, Jennifer K Preston, Buddy Skelton, Lee Hunter, Samantha Loxley e Sandra Howard-Williams.

"Hosts" è codiretto dai registi esordienti Adam Leader (un ex operatore di ripresa) e Richard Oakes (direttore della fotografia di molti cortometraggi) da una sceneggiatura scritta da Leader e una storia di Leader e Oakes. Il film prodotto da Craig Hinde e Gillan Williams debutta negli Stati Uniti direct-to-video il 2 ottobre.