Palm Springs: trailer della commedia romantica con Andy Samberg (Al cinema dal 29 ottobre)

Di Pietro Ferraro venerdì 4 settembre 2020

I Wonder Pictures porterà nei cinema italiani il 29 ottobre l'acclamata commedia di Max Barbakow che ha spopolato il Sundance.

Il 29 ottobre arriva nei cinema italiani, con I Wonder Pictures, la commedia Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani di Max Barbakow con protagonisti Andy Samberg e Cristin Milioti.

Romantica e divertente, Palm Springs segue le vicende di due sconosciuti che si incontrano casualmente ad un matrimonio a Palm Springs e restano bloccati in un loop temporale tra amore, disillusione e confusione.

La trama ufficiale:

Quando lo spensierato Nyles (Andy Samberg) e la riluttante damigella d’onore Sarah (Cristin Milioti) si incontrano casualmente ad un matrimonio a Palm Springs, le cose si complicano quando si trovano impossibilitati a scappare dal ricevimento, da sé stessi e, soprattutto, l’uno dall’altra.

Il cast è completato da J. K. Simmons che in una scena appare come Fletcher del film Whiplash, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin, Peter Gallagher, J.K. Simmons, Chris Pang, Jacqueline Obradors, June Squibb, Tongayi Chirisa, Dale Dickey, Conner O'Malley, Jena Friedman e Brian Duffy.

"Palm Springs" è diventato in breve tempo un cult negli USA, forte del successo di critica e pubblico raccolto in occasione del Sundance Film Festival, dove la pellicola è stata acquistata per oltre 17 milioni e mezzo di dollari da Neon e Hulu, segnando il record storico di vendita per un film al Sundance.

Nonostante il titolo sia "Palm Springs", il film non è stato effettivamente girato nell'omonima contea claiforniana, ma è stato girato in un periodo di 21 giorni, principalmente a Palmdale e Santa Clarita in California.