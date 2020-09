The Comeback Trail: trailer della commedia con Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones

Di Pietro Ferraro sabato 5 settembre 2020

Un cast di veterani per il remake di una commedia anni ottanta diretto da George Gallo.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer di The Comeback Trail, la commedia con protagonista Robert De Niro, remake dell'omonimo film del 1982 diretto da Harry Hurwitz.

Il film è diretto da George Gallo regista di Perseguitato dalla fortuna e Bufera in Paradiso nonché sceneggiatore del classico anni ottanta Prima di mezzanotte (con protagonista De Niro) e creatore dei personaggi di Bad Boys.

In "The Comeback Trail", De Niro interpreta un produttore cinematografico indebitato con la mafia che decide di mettere in piedi una truffa assicurativa che coinvolge una vecchia star del cinema (Tommy Lee Jones) e un altro produttore; le cose però non andranno come pianificato e i due finiranno per ottenere più di quanto abbiano mai immaginato.

Il notevole cast del film è completato da Morgan Freeman, Zach Braff, Emile Hirsch, Eddie Griffin, Patrick Muldoon, Kate Katzman, Malcolm Barrett, Natalie Burn, Vincent Spano, Nick Vallelonga, Leslie Stratton, Michelle Maylene e Julie Lott.

George Gallo dirige "The Comeback Trail" da una sua sceneggiatura scritta con Josh Posner (Persephone: Pictures at the End of the World). Il film prodotto da Patrick Hibler, Phil Kim, David E. Ornston e Richard Salvatore debutterà nelle sale degli Stati Uniti il 13 novembre.

Fonte: Collider