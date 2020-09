The Glorias: primo trailer del biopic con Julianne Moore e Alicia Vikander

Di Pietro Ferraro sabato 5 settembre 2020

La storia della giornalista, combattente e femminista Gloria Steinem in un biopic diretto dalla regista di "Frida" e "Across the Universe".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo teaser trailer di The Glorias, il biopic diretto dall'acclamata regista Julie Taymor (Frida, Across the Universe) presentato in anteprima al Sundance Film Festival all'inizio di quest'anno.

Il film racconta la storia dell'influenza trasversale dell'icona femminista Gloria Steinem durante la sua vita da scrittrice, attivista e promotricce dei diritti delle donne in tutto il mondo. Il titolo "The Glorias" al plurale rappresenta le varie attrici che interpretano Steinem in diverse fasi della sua vita: Alicia Vikander, Julianne Moore, Ryan Kiera Armstrong e Lulu Wilson.

La trama ufficiale:

La giornalista, combattente e femminista Gloria Steinem è un'icona indelebile nota per il suo attivismo che ha plasmato il mondo, la guida del movimento rivoluzionario delle donne e la scrittura che ha influenzato generazioni. In questo film biografico non tradizionale, Taymor crea un complesso arazzo di una delle figure più ispiratrici e leggendarie della storia moderna, basato sul libro di memorie di Steinem "My Life on the Road". The Glorias (Julianne Moore, Alicia Vikander, Lulu Wilson e Ryan Keira Armstrong) ripercorre l'influente viaggio di Steinem verso la ribalta: dal suo periodo in India da giovane donna, alla fondazione della rivista Ms. a New York, al suo ruolo nell'ascesa del movimento per i diritti delle donne negli anni '60, alla storica Conferenza nazionale delle donne del 1977 e oltre. La regista Julie Taymor ci offre la sua singolare interpretazione di quel genere raro: il Female Road Picture, in cui la protagonista femminile non muore alla fine e in cui la "narrazione" non è guidata da una storia d'amore o da un cattivo matrimonio, o da un amore non corrisposto o, del resto, da uomini. La road story di Gloria parla dei suoi "Incontri con donne straordinarie". E questa è una storia d'amore in sé.

Nel film sono rappresentate anche una serie di donne iconiche che hanno dato un profondo contributo al movimento delle donne nel corso degli anni, tra cui Dorothy Pitman Hughes (Janelle Monáe), Flo Kennedy (Lorraine Toussaint), Bella Abzug (Bette Midler), Dolores Huerta (Monica Sanchez) e Wilma Mankiller (Kimberly Guerrero).

Julie Taymor dirige "The Glorias" da una sua sceneggiatura scritta con Sarah Ruhl e adattata dal libro "My Life on the Road" di Gloria Steinem. The Glorias salterà l'uscita nelle sale americane e debutterà direttamente in VOD e su Amazon a partire dal 30 settembre.

Fonte: Collider