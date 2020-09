Chadwick Boseman: Marvel Studios paga tributo con un artwork ufficiale

Di Pietro Ferraro domenica 6 settembre 2020

Il compianto Chadwick Boseman ritratto in un poster tributo pubblicato dai Marvel Studios.

Proseguono gli omaggi e i tributi al compianto Chadwick Boseman di Black Panther e il più recente arriva dall'account Twitter ufficiale di Marvel Studios con una meravigliosa illustrazione realizzata da Ryan Meinerding, responsabile dello sviluppo visivo per lo studio.

L'illustrazione mostra diverse raffigurazioni di Boseman, lo vediamo durante il discorso di apertura del 2018 per il 150° anniversario della Howard University, e in primo piano il suo ritratto di Pantera Nera. Boseman ha interpretato il re T’Challa in "Black Panther" dei Marvel Studios, e Meinerding ha voluto includere un momento del film, il suggestivo volo ancestrale, che si riflette sul costume di T’Challa. Boseman è apparso come Black Panther anche in Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Boseman è morto la scorsa settimana dopo aver combattuto segretamente un cancro al colon per quattro anni. I crediti dell'attore hanno incluso il ruolo del leggendario campione di baseball Jackie Robinson nel biopic sportivo 42 e il ruolo dell'altrettanto leggendario "Padrino del soul" nel biopic musicale Get on Up - La storia di James Brown. Boseman noto anche per il suo impegno di attivista ha vestito anche i panni dell'avvocato Thurgood Marshall nel dramma biografico Marcia per la libertà, primo afroamericano nominato giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Prima della sua morte Boseman è riuscito a terminare il suo ultimo ruolo postumo, quello del trombettista Levee in Ma Rainey's Black Bottom di Netflix, film drammatico diretto da George C. Wolfe, basato sull'omonima opera teatrale di August Wilson e incentrato su una fatidica sessione di registrazione del leggendario brano "Mother of the Blues" di Ma Rainey (interpretata da Viola Davis) tenutasi a Chicago nel 1927. Verso la fine di quella sessione, l'impavida e focosa Ma si impegna in una battaglia di volontà con il suo manager bianco e produttore per il controllo della sua musica.







Legend. Warrior. King. Thank you to Marvel Studios Head of Visual Development Ryan Meinerding for this beautiful piece of art honoring Chadwick Boseman.https://t.co/ItD7xnFTBU pic.twitter.com/UB8MCp0RSe

— Marvel Studios (@MarvelStudios) September 3, 2020

Fonte: Marvel Studios