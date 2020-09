In campeggio a Beverly Hills 2 in sviluppo alla Tristar Pictures di Sony

Di Pietro Ferraro lunedì 7 settembre 2020

E' ufficialmente in sviluppo un sequel della commedia al femminile anni ottanta "Troop Beverly Hills".

Un sequel della commedia anni ottanta In campeggio a Beverly Hills (Troop Beverly Hills) è attualmente fase di sviluppo presso TriStar Pictures di Sony. Il sito The Wrap riferisce che In campeggio a Beverly Hills 2 sarà diretto dall'esordiente Oran Zegman e scritto da Aeysha Carr (Woke) insieme a Tamara Chestna (Moxie) che è anche produttrice del film.

"In campeggio a Beverly Hills" uscito nel 1989 vede protagonista Shelley Long, attrice nota soprattutto per il personaggio di Diane Chambers nella sitcom Cin cin e più recentemente vista nel ruolo ricorrente di DeDe Pritchett nella sitcom Modern Family. Il cast del film originale includeva anche le allora esordienti Tori Spelling (Jamie) e Carla Gugino (Chica) e Shelley Morrison (cameriera Rosa) che ritroveremo nel ruolo della cameriera Rosario in 8 stagioni della sitcom Will & Grace.

La trama di "In campeggio a Beverly Hills" segue Long nei panni di Phyllis Nefler, una ricca e viziata casalinga di Beverly Hills che pensa di poter far tutto, anche guidare un gruppo di ragazzine in campeggio. La trama del film è basata sulla vita reale della mamma di Beverly Hills Ava Fries che servirà come produttore esecutivo del sequel. Al momento non ci sono annunci ufficiali sul casting o su un eventuale ritorno di membri del cast originale. Il film alla sua uscita nelle sale non riscontrò il successo sperato, tuttavia negli ultimi anni la commedia di Jeff Kanew è diventata un classico di culto per il suo velato e acuto messaggio femminista e per la sua rappresentazione degli anni '80.

Oran Zegman è una regista israeliana che vive Los Angeles. Un suo cortometraggio musicale dal titolo Marriage Material è stato recentemente acquistato da Searchlight Pictures per la distribuzione e sarà adattato in una serie tv di Quibi in collaborazione con Chernin Entertainment e Endeavor Content.