The Paper Tigers: trailer e clip della kung fu comedy di Tran Quoc Bao

Di Pietro Ferraro lunedì 7 settembre 2020

Tre ex praticanti di Kung Fu e amici d'infanzia si riuniscono per vendicare la morte del loro amato maestro.

Disponibili trailer e poster di The Paper Tigers, una commedia di arti marziali che segna l'esordio alla regia di Quoc Bao Tran e segue tre ex amici d'infanzia che erano i re della loro scena locale di Kung Fu, conosciuti come le imbattibili "Paper Tigers" che si ritrovano dopo la morte del loro ex maestro.

Immaginate un Bruce Lee sulla quarantina, fuori forma e divorziato, estraniato dai suoi figli e che cerca di capire il suo posto nel mondo. Quindi immaginate il ritorno dello stesso Bruce Lee. La famiglia, la carriera e la vita potrebbero averci consumato, ma ci sarà sempre una parte di noi che muore dalla voglia di fare qualche giravolta in giardino. Tran Quoc Bao - Regista

Il trailer che rievoca le atmosfere della serie tv Cobra Kai con un tocco di umorismo in più, introduce i tre protagonisti: Ron Yuan come Hing che porta la cattiva notizia della morte del loro amato ex Sifu Cheung (Roger Yuan) agli amici d'infanzia Jim (Mykel Shannon Jenkins) e Danny (Alain Uy), quest'ultimo l'ex discepolo più promettente del maestro diventato un maniaco del lavoro.

La trama ufficiale:

Tre prodigi del Kung Fu dell'infanzia sono diventati uomini di mezza età, sbiaditi e lontani dalla sgargiante forma fisica che li contraddistingueva in gioventù. Ma quando il loro maestro viene ucciso, devono destreggiarsi tra i loro lavori senza uscita, i doveri di padre e superare i vecchi rancori per vendicare la sua morte.

Il cast è completato da Yuji Okumoto, Yoshi Sudarso, Jae Suh Park, Peter Adrian Sudarso, Matthew Page, Gui DaSilva-Greene, Raymond Ma, Annette Toutonghi, Andy Le, Ray Hopper, Joziah Lagonoy, Mark Poletti, Brian Le, Ken Quitugua e La'Tevin Alexander.

L'esordiente Tran Quoc Bao ha scritto, diretto e montato "The Paper Tigers". Allievo del regista d'azione Corey Yuen (The Transporter, DOA: Dead or Alive) i crediti di montaggio di Bao includono Cho Lon, uno dei blockbuster d'azione con il budget più alto del Sud-est asiatico, e Jackpot, una commedia selezionata come rappresentante ufficiale del Vietnam agli Oscar 2016 per il miglior film straniero.

Le scene d'azione del film sono coreografate da Ken Quitugua membro fondatore del rivoluzionario team d'azione indie "ZeroGravity Stunts". Con più di 20 anni di esperienza nelle arti marziali, Quitugua si è guadagnato un grado di istruttore senior nel Northern Shaolin Kung Fu e quattro titoli Grand Championship. Ha continuato ad ampliare le sue conoscenze con Wushu, Capoeira, Muay Thai e Jiu-Jitsu brasiliano. Ha lavorato come regista d'azione / coreografo di combattimenti in diversi film d'azione indipendenti chiave dell'ultimo decennio e nel 2015 ha recitato nella commedia d'azione Unlucky Stars. Quitugua vive a Los Angeles con sua moglie Nicole, dove lavora anche come artista grafico nell'industria dell'intrattenimento.

"The Paper Tigers" è prodotto da Michael Velasquez, Al’n Duong, Yuji Okumoto e Daniel Gildark. Velasquez con oltre 20 anni di esperienza acquisiti lavorando nel video e nella post-produzione è un creatore di contenuti a pieno titolo e ha proiettato dozzine dei suoi cortometraggi sia a livello nazionale che internazionale, mentre il suo lavoro sugli effetti visivi è stato presentato in diversi documentari pluripremiati. Le sue altre abilità includono disegno, design e fotografia. Sebbene abbia iniziato ad allenarsi nelle arti marziali all'età di quattro anni, proprio come gli eroi del film, sono passati decenni da quando ha vinto la sua ultima sfida.

I realizzatori hanno reperito parte dei finanziamenti per realizzare il film con una campagna su Kickstarter che ha raccolto 124.000$. Il successo della campagna combinato con un brillante concept trailer presentato nel programma di networking del Festival di Cannes per i film in sviluppo, ha attirato l'attenzione degli investitori chiave. Grazie a diversi grossi donatori, sono stati in grado di accumulare il budget di 1 milione di dollari necessario per le riprese.

Il film recentemente proiettato al Fantasia International Film Festival non è ancora provvisto di una data di uscita ufficiale.





