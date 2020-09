Mulan: nuova clip, locandine e a dicembre film disponibile "Free" su Disney Plus

Di Pietro Ferraro lunedì 7 settembre 2020

Il remake live-action "Mulan" di Niki Caro è disponibile su Disney Plus dal 4 settembre.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

L'atteso remake live-action di Mulan è finalmente disponibile per la visione su Disney+ e lo studio ha reso disponibili quattro nuove locandine ufficiali e una nuova clip estesa di una delle scene d'azione nel film che coinvolge Mulan in una spettacolare coreografia di combattimento.

Ricordiamo che al momento Mulan è disponibile in anteprima, rispetto al rilascio per tutti gli altri abbonati, con pagamento aggiuntivo per Accesso VIP di 21,99 Euro, mentre a partire dal 4 dicembre il film sarà disponibile "free" per tutti gli abbonati del nuovo canale streaming Disney.

Con il classico animato del 1998 come punto di riferimento imprescindibile, la regista Niki Caro ne ha creato una fascinosa versione alternativa, ricca di messaggi positivi, con una spruzzatina di Wuxia che dona colore ad una messinscena puntata al realismo e costellata di coinvolgenti coreografie, sontuose scenografie, immersivi effetti visivi ad opera di Sony Imageworks e Weta Digital e un cast selezionato con grande oculatezza onde evitare potenziali accuse di "whitewashing", a partire dalla bella e talentuosa Yifei Liu che veste i panni della prode Mulan. Questa scelta di dare a Mulan una connotazione "realista" ci ha permesso di non sentire la mancanza del formato musical e di un personaggio molto amato come il drago Mushu, sostituito da una fenice non parlante. In una recente intervista rilasciata al sito CinemaBlend la regista di "Mulan" ha spiegato perché Mushu era assente dal remake.

CinemaBlend riiporta che ila regista Niki Caro ritiene che la sostituzione di Mushu sia stata una mossa necessaria per la nuova versione di Mulan. Spiega che mentre Mushu era un personaggio indispensabile nella versione animata della storia di Mulan, il film live-action ha richiesto un cambiamento di passo a livello narrativo. Nello specifico Caro afferma che parte dell'adattamento del film d'animazione in una versione live-action significava impegnarsi "per il realismo del viaggio [di Mulan]", il che implica che la presenza di Mushu non sarebbe stata la soluzione migliore, in special modo nello sviluppo delle relazioni di Mulan con i suoi commilitoni.