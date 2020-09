Mission Impossible 7: nuovo video dal set con Tom Cruise stuntman

Di Pietro Ferraro martedì 8 settembre 2020

Proseguono le riprese del settimo film di "Mission: Impossible" in uscita nei cinema il 19 novembre 2021.

Disponibile via Twitter un nuovo video dal set di Mission: Impossible 7 che una mostra una delle pazzesche scene di stunt che vedremo nel film. La produzione del nuovo film di Mission: Impossible ha preso il via questa settimana con al timone Christopher McQuarrie, regista dei precedenti successi Mission: Impossible - Rogue Nation del 2015 e Mission: Impossible - Fallout del 2018.

Il nuovo video mostra una scena di stunt girata in montagna con una moto su una rampa, scena di cui abbiamo già visto alcuni scatti in precedenza. Sulla moto che vediamo lanciarsi da una rampa per poi utilizzare un paracadute c'è Tom Cruise, che mostra come ancora una volta sarà impegnato in prima persona per la parte più fisica e pericolosa delle riprese.







Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y

— zach (@ZachMacieI) September 7, 2020

"Mission: Impossible 7" oltre a Tom Cruise che riprende il ruolo di Ethan Hunt include anche Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, anche loro di nuovo nei ruoli interpretati nei film precedenti. Al cast di volti familiari si aggiungono i nuovi arrivati Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales.

"Mission: Impossible 7" arriverà nei cinema il 19 novembre 2021 seguito da "Mission: Impossible 8" nelle sale a partire dal 4 novembre 2022.