Shane West e Theo Rossi nel thriller "Escape The Field"

Di Pietro Ferraro martedì 8 settembre 2020

Nuovi arrivi nel cast del film "Escape The Field" che si sta girando in Canada.

Casting news per il thriller Escape The Field che si sta attualmente girando a Toronto, in Canada. Si sono ufficialmente uniti al cast, che già include la Jordan Claire Robbins della serie tv Umbrella Academy, il Theo Rossi della serie tv Luke Cage e lo Shane West della serie tv Salem.

Il sito Deadline riporta anche la trama di "Escape The Field", che rievoca quella del racconto "Nell'erba alta" di Stephen King e segue sei sconosciuti che si svegliano disorientati e intrappolati in un infinito campo di grano solo per scoprire che qualcosa di misterioso gli sta dando la caccia. Armati solo di oggetti apparentemente casuali, che vanno da una bussola ad una borraccia e un revolver con un singolo proiettile, devono lavorare insieme per fuggire dal campo o morire.

Il film è diretto dall'esordiente Emerson Moore da una sua sceneggiatura scritta con l'esordiente Joshua Dobkin e Sean M. Wathen che ha scritto anche l'action Apple di Mauro Borrelli e sta attualmente scrivendo il thriller Night Nurse.

Il film è prodotto da Michael Philip (The Doorman) e Jason Moring (Super Troopers 2) di DDI che producono per Cr8iv DNA, insieme all'Anacapa Pictures di Moore.

"Un momento incredibile per accogliere nel progetto questi due attori eccezionalmente dotati", ha detto Moring. "Sicuramente porteranno una straordinaria eccitazione sullo schermo che eleverà questo film in un modo che il pubblico apprezzerà davvero."