Bill Skarsgard abbandona The Northman

Di Pietro Ferraro martedì 8 settembre 2020

Causa conflitti di programmazione l'epopea vichinga di Robert Eggers perde un attore.

The Northman, il prossimo film del regista Robert Eggers ha perso lungo la strada l'attore Bill Skarsgård che doveva recitare nel film insieme a suo fratello Alexander Skarsgård. La star di IT in un'intervista con il sito Collider si è detto estremamente dispiaciuto della situazione.

È stato un incubo per la programmazione durante COVID. È quello che è. È un vero peccato. Eggers è uno dei grandi registi là fuori e lavora con mio fratello...non voglio parlarne, mi farà scoppiare in lacrime.

Eggers nato come scenografo è noto per l'acclamato horror The Witch che ha lanciato l'attrice Anya Taylor-Joy e più recentemente per lo straniante The Lighthouse con protagonisti Willem Dafoe e Robert Pattinson. Con Northman, Eggers sta per fare un salto in avanti dirigendo il suo primo film su larga scala narrando un'epopea militare ambientata in Islanda all'inizio del X° secolo su un principe nordico in cerca di vendetta per l'omicidio di suo padre.

La scala è così grande e ci sono così tanti altri luoghi e cose che non potrei fare tutto o conoscere ogni oggetto di scena da solo. È stata una sfida con il nuovo film...Ci sono molte location nel film, quindi andavamo costantemente in cerca per trovare luoghi o rivalutare luoghi che abbiamo trovato e stiamo costruendo set lì. Stiamo progettando tutti questi mondi, costruendo questi villaggi, stiamo realizzando migliaia di costumi e oggetti di scena, addestrando i cavalli alle cose che devono fare, progettando le riprese dei film. C'è molto di più nello storyboard. Generalmente faccio lo storyboard solo delle scene che hanno effetti visivi o animali e scene di stunt, cose in cui tutti i reparti devono essere sulla stessa pagina perché funzioni. Ma in questo film raramente c'è una scena che non sia su una barca o non abbia molte comparse. Stiamo realizzando lo storyboard per la maggior parte del film, il che richiede molto tempo.

Il cast confermato di "The Northman" in questo momento include Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Kate Dickie, Bjork e Willem Dafoe. Eggers ha scritto la sceneggiatura con il poeta e romanziere islandese Sjón. "The Northman" è prodotto da Lars Knudsen, già produttore per "The Witch", nonché Hereditary e Midsommar di Ari Aster.