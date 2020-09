Guida Romantica a Posti Perduti: trailer del film con Clive Owen e Jasmine Trinca (Al cinema dal 24 settembre)

Di Pietro Ferraro martedì 8 settembre 2020

Il 24 settembre arriva nei cinema la nuova commedia della regista di Amiche da morire e Ho ucciso Napoleone.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Lucky Red ha reso disponibile un trailer di Guida Romantica a Posti Perduti, la commedia romantica di Giorgia Farina che vede protagonisti Clive Owen e Jasmine Trinca.

Il film è un insolito road-movie che si dipana attraverso l'Europa alla ricerca di luoghi dimenticati durante il quale una coppia di sconosciuti, entrambi intrappolati in una quotidianità bugiarda, viene a patti con il proprio passato.

La trama ufficiale:

Benno e Allegra, lui ha superato i cinquanta, è inglese e beve come un dannato, lei, vent'anni di meno è una blogger di viaggi, con molta fantasia. Entrambi vivono mentendo e non hanno alcuna intenzione di cambiare. Vicini di casa senza essersi mai conosciuti, fino al giorno in cui lui sbaglia pianerottolo e tutto cambia. Il caso porta la strana coppia in una fuga verso posti perduti o dimenticati dove sostenendosi a vicenda i due si riscoprono l'una grazie all'altro.

Il cast è completato da Irène Jacob, Andrea Carpenzano, Teco Celio e Edoardo Gabbriellini.

Una storia piccola, leggera e intima, lo sfioramento di due anime alla ricerca della chiave di lettura della loro esistenza. Come narratrice il mio desiderio è quello di risvegliare nel pubblico la curiosità e la necessità di concedersi un viaggio alla ricerca dei propri posti perduti nascosti tra le pieghe della vita. Giorgia Farina - Regista

La regista | Giorgia Farina

Da sempre appassionata di cinema, inizia a sperimentare con i cortometraggi scolastici sin da giovanissima. Dopo aver lavorato come fotografa, consegue l’MFA in regia e sceneggiatura della Columbia University a New York. Durante gli studi scrive e dirige diversi cortometraggi che vengono proiettati in molti festival tra i quali Venezia e Berlino. Per il grande schermo scrive e dirige Amiche da Morire e Ho ucciso Napoleone. Il suo lavoro ha ottenuto nomination e premi ai David di Donatello, Globi d'oro e Ciak D’Oro. Collabora a progetti di cooperazione internazionale patrocinati dell’EU, dove avvicina i giovani di paesi in via di sviluppo al mondo del cinema. "Guida Romantica a Posti Perduti" è il suo terzo lungometraggio.

NOTE DI REGIA

Il Viaggio

Amo viaggiare e a volte mi spaventa. Mi è capitato spesso di vivere l’idea di una vacanza con trepidazione ma poi nel momento stesso della partenza mi trovo a confrontarmi con ansie e aspettative che rovinano l’esperienza vera e propria. File di attesa lunghissime, alberghi al di sotto delle aspettative e per di più brutto tempo. Mi è sempre sembrato che fosse l’attesa per il viaggio futuro e il ricordo di quello passato a rendermi felice più del viaggiare in sé. Il viaggio per arrivare al viaggio. Nel film il tema della ricerca del proprio posto nel mondo per entrambi i personaggi sta proprio nel rendersi conto che l’idea prestabilita del vivere può essere molto diversa da quella vera. E anche se quella vera è spesso divorata dall’ansia del futuro che ci allontana dal presente, non resta che abbandonarcisi e viverla.

Allegra e Benno: la strana coppia

Allegra e Benno sono incredibilmente diversi nelle loro disfunzionalità: lei è una giovane che ha paura di vivere e lui un uomo maturo al quale la vita sta chiedendo il conto. Queste diversità permettono alla storia di evolversi in un susseguirsi di crescendo personali ed emotivi. In realtà attraverso il road trip che intraprendono i due si riscoprono molto più simili di quanto credevano all’inizio, le loro idiosincrasie e piccole fragilità li avvicinano permettendo di metter in luce l’uno l’esistenza dell’altro che entrambi hanno nascosto in una matassa di bugie e false aspettative.

Il Film

Ho deciso di raccontare una storia piccola, leggera e intima, lo sfioramento di due anime alla ricerca della chiave di lettura della loro esistenza. Come narratrice il mio scopo è quello è di risvegliare nel pubblico la curiosità e la necessità di concedersi un viaggio alla ricerca dei propri posti perduti nascosti tra le pieghe della vita. Un viaggio a ritroso che credo sia indispensabile se ci si vuole concedere una nuova possibilità per accettarci e per iniziare a scrivere la nostra guida personale.

L’Itinerario

Ho scelto con accuratezza i posti perduti del viaggio che ho poi intrapreso in macchina durante la scrittura del film, qui sotto una breve descrizione delle tappe e delle mie foto personali dei posti così come mi sono apparsi durante la prima visita.

“Guida romantica a posti perduti” è una produzione OPLON FILM con Rai Cinema in associazione con Lucky Red e IBC Movie, prodotto da Anastasia Michelagnoli e Rita Rognoni per Oplon Film.