Hubie Halloween: prime immagini del film Netflix con Adam Sandler

Adam Sandler e Netflix tornano a collaborare per una commedia con delitto ambientata ad Halloween.

Disponibile una manciata di prime immagini ufficiali di Hubie Halloween, la nuova commedia Netflix con protagonista Adam Sandler in arrivo su Netflix il 7 ottobre. Il film fa parte della partnership siglata dalla Happy Madison di Sandler con Netflix nel 2014 e rinnovata fino al 2020, che ha incluso i recenti La Missy Sbagliata e Murder Mystery.

La trama del film vede Sandler nel ruolo di Hubie DuBois, un eccentrico residente di Salem, Massachusetts, che si ritrova invischiato in un vero omicidio durante la notte di Halloween.

"Hubie Halloween" è diretto da Steven Brill, assiduo collaboratore della Happy Madison, i suoi crediti includono Little Nicky - Un diavolo a Manhattan, Mr. Deeds, Sandy Wexler e The Do-Over. Il nutrito cast di "Hubie Halloween" oltre a Sandler include Kevin James, Maya Rudolph, Tim Meadows, Colin Quinn, Kenan Thompson, Mikey Day, Melissa Villaseñor e speciali apparizoni per Ray Liotta, Michael Chiklis, Steve Buscemi, Rob Schneider e la Julie Bowen della commedia Un tipo imprevedibile. Il cast di supporto include Noah Schnapp, il Will Byers di Stranger Things, China Anne McClain, Paris Berelc, June Squibb, Karan Brar, Kym Whitley, Lavell Crawford, Betsy Sodaro, George Wallace, Blake Clark e Shaquille O’Neal.

Sandler è reduce da un Independent Spirit Award al miglior attore ricevuto per la sua interpretazione nel thriller Diamanti Grezzi, strepitosa performance di Sandler incredibilmente snobbata dagli Oscar e dal successo riscosso dalla commedia "Murder Mystery" interpretata al fianco di Jennifer Aniston, che è diventato il titolo più popolare di Netflix nel 2019. Sandler e Netflix torneranno a collaborare per Hustle, un dramma a sfondo sportivo sul basket che sarà prodotto da LeBron James, diretto da Jeremiah Zagar (We the Animals) e scritto da Taylor Materne e Will Fetters.

