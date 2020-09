Venezia 2020, Nomadland: trailer del film con Frances McDormand

Di Pietro Ferraro mercoledì 9 settembre 2020

Il nuovo film della regista Chloe Zhao fa tappa a Venezia e Toronto.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

20th Century Fox ha reso disponibile un primo teaser trailer di Nomadland, che sarà presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia. Terzo lungometraggio della regista Chloe Zhao, il film basato sul libro di Jessica Bruder segue una donna sulla sessantina che, dopo aver perso tutto nella "Grande recessione", intraprende un viaggio attraverso il West americano, vivendo come una moderna nomade e abitando in un furgone.

La trama ufficiale:

In seguito al collasso economico di una città industriale nel Nevada rurale, Fern (Frances McDormand) prepara il furgone e si mette in viaggio esplorando una vita al di fuori della società convenzionale come moderna nomade.

Interpretato da Frances McDormand e David Strathairn, "Nomadland" presenta anche i veri nomadi Linda May, Swankie e Bob Wells come mentori e compagni di Fern nella sua esplorazione attraverso il vasto paesaggio del West americano.

Nomadland è scritto e diretto dalla pluripremiata cineasta cino-americana Chloé Zhao, regista dei film Songs My Brothers Taught Me, The Rider - Il sogno di un cowboy e del film Marvel Eternals in uscita il prossimo anno.

Prodotto da Mollye Asher, Dan Janvey, Frances McDormand, Peter Spears e Chloé Zhao, "Nomadland" dopo le tappe al Festival del Cinema di Venezia e al Festival di Toronto uscirà nelle sale americane il 4 dicembre.