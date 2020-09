Fast and Furious 9 andrà nello spazio, lo conferma Michelle Rodriguez

Confermata l'ambientazione spaziale del nono capitolo della saga di "Fast & Furious" in uscita nei cinema ad aprile 2021.

Michelle Rodriguez ha confermato una rivelazione sfuggita accidentalmente al rapper e attore Ludacris lo scorso luglio durante un'intervista. Fast & Furious 9 - The Fast Saga (ufficialmente intitolato "F9") andrà nello spazio.

Durante un'intervista rilasciata al programma The Jess Cagle Show (via Collider), Rodriguez che nella saga interpreta Lettie, parlando dell'annunciato spin-off al femminile del franchise ha confermato la trasferta di Toretto e compagni nello spazio.

Oh, no. Come lo avete scoperto? Vedete cosa succede? La gente inizia a parlare dietro le quinte, amico. Quando un film non esce e se ne dimentica, le cose escono. Nessuno doveva saperlo. ... Oh, beh, no, non sono io, non sono io, non sono abbastanza fortunata da andare nello spazio, ma abbiamo trovato una sceneggiatrice e abbiamo mostrato molto amore, credo, su questa cosa. Grazie a...Justin Lin. Siamo riusciti a trovare un po' più di attenzione e amore per le ragazze nel film. E quindi spero davvero che questo si manifesti nel prodotto finale.